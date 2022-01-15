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Два человека погибли в пожаре в Бердске — следователи начали проверку

Пожар начался в 4 утра

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Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 4 утра

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 4 утра

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В Бердске 15 января в пожаре в частном доме из бруса погибли двое мужчин. Следственно-оперативная группа устанавливает причину пожара.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 4 утра. Когда пожарные приехали на место, то кровля дома горела открытым огнем.

— В 04:20 огнеборцы локализовали возгорание на площади 42 квадратных метра и через 15 минут ликвидировали открытое горение. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС России обнаружили двух человек без признаков жизни. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи и мебель. На реагирование привлекались 25 человек и 7 единиц техники, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В Следственном комитете по Новосибирской области начали проверку из-за смерти двоих мужчин 1949 и 1973 годов рождения.

— По данному факту следственным отделом по городу Бердску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин пожара, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, — сообщили в Следственном комитете.

Недалеко от рабочего поселка Станционно-Ояшинского 11 января произошел пожар. Огонь полностью уничтожил крышу, оставив без жилья три семьи, но самое страшное выяснится позже: в пожаре погибло трое человек — двое маленьких детей и их 47-летняя бабушка. Корреспонденты НГС побывали в маленькой деревне, переживающей большое горе, и выяснили, что привело к пожару.

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Бердскпожарследователи
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