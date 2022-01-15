Два человека погибли в пожаре в Бердске — следователи начали проверку

В Бердске 15 января в пожаре в частном доме из бруса погибли двое мужчин. Следственно-оперативная группа устанавливает причину пожара.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 4 утра. Когда пожарные приехали на место, то кровля дома горела открытым огнем.
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В Следственном комитете по Новосибирской области начали проверку из-за смерти двоих мужчин 1949 и 1973 годов рождения.
— По данному факту следственным отделом по городу Бердску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин пожара, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, — сообщили в Следственном комитете.
Недалеко от рабочего поселка Станционно-Ояшинского 11 января произошел пожар. Огонь полностью уничтожил крышу, оставив без жилья три семьи, но самое страшное выяснится позже: в пожаре погибло трое человек — двое маленьких детей и их