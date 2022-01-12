«Завалы уберут и ребятишек достанут»: как в деревушке под Новосибирском переживают гибель соседки с внуками на пожаре

По словам еще одной соседки, пожелавшей сохранить анонимность, Альбина в деревне была на хорошем счету — приличная работящая женщина. Только приехав в этот поселок, она устроилась работать техничкой в ближайшем магазине, а когда освободилось место санитарки в районной больнице Станционно-Ояшинского, перешла туда.



— 15 тысяч рублей. Вот столько тут и зарабатывают, — грустно улыбается пенсионерка.



На эту зарплату Альбина содержала семью в одиночку. Максим, со слов женщин, нигде не работал, а пенсию, которую получал, тратил в основном на себя — преимущественно на алкоголь.

— Получит эти деньги несчастные, уж не знаю, сколько он получал, и бежит туда, за дом, скорее. Получит — и туда. Ну а кто там? Собутыльники его, конечно. Они, кстати, тоже погорели, — продолжает Лидия.

