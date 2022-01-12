«Завалы уберут и ребятишек достанут»: как в деревушке под Новосибирском переживают гибель соседки с внуками на пожаре

Недалеко от рабочего поселка Станционно-Ояшинский вчера утром, 11 января, произошел пожар. Вспыхнул один из больших деревянных домов, рассчитанный на пять семей. Огонь полностью уничтожил крышу, оставив без жилья три семьи, но самое страшное выяснится позже: в пожаре погибло трое человек — двое маленьких детей и их 47-летняя бабушка. Корреспонденты НГС побывали в маленькой деревне, переживающей большое горе, и выяснили, что привело к пожару. Подробности — в этом репортаже.
О пострадавшей семье и жизни в поселке
Узкая полоска домов по правой стороне от Томской трассы в районе Ояша — почти ничейная территория. Карты называют ее деревней Вороново, но, как говорят сами местные, по документам их жилье относится к рабочему поселку Станционно-Ояшинский, что находится в километре. А на деле эти два десятка домов оказались зажаты между трассой и деревней с поселком. В Станционно-Ояшинском есть железнодорожная станция, трехэтажная школа и даже несколько супермаркетов, в Воронове — АЗС, магазин и маленькая школа, а посередине нет ничего, только старенькие дома, образовавшие единственную улицу под названием Шоссейная.
Вчера самый большой дом на этой улице загорелся, Шоссейную тут же наводнили пожарные и спасатели. После того как стало очевидно, что в огне погибли люди, сюда приехали прокурор Мошковского района, следователи и представители администрации Станционно-Ояшинского. За работой сотрудников ведомств настороженно наблюдали немногочисленные обитатели соседних домов: несмотря на мороз, на улицу в разгар дня вышло с десяток человек, в основном пенсионеры.
— Вчера, 10 января, Альбина приехала с работы, сегодня она в Мошково собиралась ехать — у нее там неприятности какие-то, что-то со счетчиком, электричество не так считает. Говорит вчера: «Поеду разбираться, что там и как». Ну вот она пошла домой вечером, я так и думала, что сегодня она уже уехала. Я же знаю, что у нее двое внуков здесь, дома, гостят, — рассказывает со слезами соседка Лидия (имя изменено по её просьбе. — Прим. ред.).
Альбина — погибшая жительница дома, ей вместе с внуками не удалось выбраться из дома. Обсуждая женщину, соседи вспоминают и Максима — это ее сожитель. Ему единственному посчастливилось спастись из той части дома, где и вспыхнул пожар.
— Максима я уже увидела, когда он здесь стоял, — показывает она на участок перед наполовину выгоревшим домом. — Я подскочила к нему, спрашиваю: «А где дети?», он говорит: «Там». И на огонь показывает. А про нее я-то не спросила! Думала же, что она в Мошкове! Когда уже пожарные телефон ее вытащили оттуда, из дома, я поняла, что она не уехала. Значит, там.
По словам еще одной соседки, пожелавшей сохранить анонимность, Альбина в деревне была на хорошем счету — приличная работящая женщина. Только приехав в этот поселок, она устроилась работать техничкой в ближайшем магазине, а когда освободилось место санитарки в районной больнице Станционно-Ояшинского, перешла туда.
— 15 тысяч рублей. Вот столько тут и зарабатывают, — грустно улыбается пенсионерка.
На эту зарплату Альбина содержала семью в одиночку. Максим, со слов женщин, нигде не работал, а пенсию, которую получал, тратил в основном на себя — преимущественно на алкоголь.
— Получит эти деньги несчастные, уж не знаю, сколько он получал, и бежит туда, за дом, скорее. Получит — и туда. Ну а кто там? Собутыльники его, конечно. Они, кстати, тоже погорели, — продолжает Лидия.
— И дрались, и бились — всякое в семье у них было. Сколько раз полицию Альбина вызывала… И руку он на нее поднимал периодически. А она одна всех детей тащила. Шесть детей же у них. Ну как, пять не от Максима, только младшая девочка от него. Ей 8 лет. Трое из шести с ними жили, потому что еще маленькие. Самой взрослой из них 12 лет было, средней лет 10, наверное. А те трое уже взрослые, у них уже свои семьи. Вот старшая детей с неделю назад к матери и привезла. Она в Новосибирске живет, Альбина недавно говорила, что собирается внуков обратно отвозить, говорила, что скучают они уже по маме, — добавляет еще одна собеседница.
Что стало причиной пожара
Вообще, полоса домов вдоль трассы когда-то относилась к заводу по прядению льна. Но вот завода не стало, а жилые дома остались. В том, где вчера произошел пожар, раньше был оборудован детский сад для заводских ребятишек. Потом к дому сделали пристройку — там и поселились Альбина с Максимом.
— Я сама раньше в этом доме жила и знаю, что там. Здесь всё новое. Даже штукатурили мы сами, все розетки и проводку по-новому проводили. Если, конечно, туда никто не лазил, ну не должна была проводка загореться. Но Альбина же говорила, что в щитке что-то не то, что провода оголились, — объясняет пенсионерка.
К разговору присоединяется Лидия, успевает рассказать, как быстро огонь охватил крышу и как сильно она опасалась, что пожар перейдет на дома по соседству. Но ее прерывают следователи, которые настойчиво просят ее пройти в машину и там дать показания.
Температура в поселке тем временем опустилась до -20 градусов. Пострадавшую часть дома обволокло паром, среди обугленных бревен и едкого дыма мелькает форма МЧС России — пожарные продолжают разбирать конструкции и готовятся выносить тела.
— Тело женщины спасатели уже достали. Сейчас завалы уберут, потом ребятишек достанут. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сейчас приедут специалисты, соберем все материалы. Пока у нас осмотр места происшествия, — кратко сообщил представитель Следственного комитета.
Немногословной оказалась и глава поселка Станционно-Ояшинский Татьяна Личманюк. Женщина сосредоточенно мерила шагами площадку перед домом Альбины и Максима.
— Младшие дети сейчас в приюте находятся. Семья нормальная была, Альбина Александровна — тоже. А вообще всякие у нас случаи бывали, у нас же большой поселок, пять тысяч человек, — объясняет она, имея в виду пожары.
Из машины ведомства появляется заплаканная Лидия. Она присоединяется к группке жителей Шоссейной. Те вспоминали, как Альбина неоднократно порывалась уйти от Максима, потом — как он в полном шоке смотрел на пожар и не мог произнести ни слова.
Как рассказывает Лидия, Альбина была сиротой при живой матери и свое детство провела в детдоме:
— Вот она сутки отработает, потом едет к матери в Новосибирск или к дочери. Потом сюда. Представляете? Жалко, конечно, Альбину. Жизни хорошей она не видела сроду.
В обеденное время перед домом появится сам Максим — в одном свитере, трениках и кроссовках. Он выйдет из машины следователей, где давал показания, и, увидев направленные на него взгляды соседей и спасателей, убежит огородами подальше от места пожара.
Через несколько минут к Шоссейной подъедут сын и средняя дочь Альбины с супругом, которых тут же уведут для дачи показаний. Ни они, ни сбежавший сожитель не увидят, как из выгоревшего дома вынесут в цветных простынях два маленьких тела.
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, всего в доме