Женщина и двое малышей погибли в загоревшемся доме под Новосибирском

11 января три человека погибли в пожаре в Новосибирской области — в поселке Станционно-Ояшинский загорелся пятиквартирный барак.
Источник сообщил, что при разборе завалов погибли два ребенка и женщина. Как сообщили в издании «Mash siberia», детям на вид было трёх и пяти лет.
По информации пресс-службы ведомства, в 10:28 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Станционно-Ояшинский по ул. Шоссейная.
— По оперативной информации возгорание произошло в доме на пять хозяев. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир и кровля. Произошло частичное обрушение крыши. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров, — передают в ведомстве.
Самостоятельно эвакуировались из здания десять человек. Не пострадали. Также самостоятельно покинувший горящую квартиру мужчина указал, что в доме могли остаться супруга предварительно с двумя внуками.
На локализацию огня ушло около часа, для ликвидации открытого горения потребовалось еще 44 минуты. В настоящий момент пожарные продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции.
— Прокурор Мошковского района выехал на место происшествие, где сегодня произошел пожар (трое погибли), для координации действий правоохранительных органов. Прокурорская проверка назначена. Будет оценена деятельность органов МСУ и ответственных лиц по профилактике пожарной безопасности, а также по установке пожарных датчиков (АДПИ). Под надзором прокуратуры будут проведены мероприятия по расселению граждан из дома, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры.
Новосибирское МЧС, 10 января, сообщило о смертельных последствиях пожара, который произошел 3 января. В тот день в пятиэтажном доме на улице Блюхера в Новосибирске погиб 11-летний мальчик. Также пострадали четверо взрослых.