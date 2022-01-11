Женщина и двое малышей погибли в загоревшемся доме под Новосибирском

11 января три человека погибли в пожаре в Новосибирской области — в поселке Станционно-Ояшинский загорелся пятиквартирный барак.

Источник сообщил, что при разборе завалов погибли два ребенка и женщина. Как сообщили в издании «Mash siberia», детям на вид было трёх и пяти лет.



По информации пресс-службы ведомства, в 10:28 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Станционно-Ояшинский по ул. Шоссейная.

— По оперативной информации возгорание произошло в доме на пять хозяев. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир и кровля. Произошло частичное обрушение крыши. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров, — передают в ведомстве.