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Ребенок погиб в новогодние праздники во время пожара на Блюхера

Обстоятельства трагедии выясняют следователи

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Двоих пострадавших увезли в ожоговый центр

Двоих пострадавших увезли в ожоговый центр

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Сегодня, 10 января, новосибирское МЧС сообщило о смертельных последствиях пожара, который произошел 3 января. В тот день в пятиэтажном доме на улице Блюхера в Новосибирске погиб 11-летний мальчик. Также пострадали четверо взрослых.

Вызов о возгорании поступил в 05:30. Пожар произошел в квартире на пятом этаже. Из четверых взрослых двоих доставили в ожоговый центр.

— Внутри жилья было плотное задымление и высокая температура. В течение получаса открытое горение было ликвидировано. Во время тушения пожара на полу обнаружили мальчика без признаков жизни: медики констатировали его смерть, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Площадь горения составила 12 квадратных метров. На месте трагедии работали 23 пожарных и 6 единиц техники. Причины трагедии выясняют следователи.

Обновлено. В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области НГС сообщили, что после гибели ребенка возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Врачи госпитализировали родителей погибшего, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

— Следователем назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, — рассказала Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Накануне, 9 января, произошел пожар в Первомайском районе. Его потушили за 15 минут, но спасти мужчину, который находился в горящей квартире, не удалось.

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