Ребенок погиб в новогодние праздники во время пожара на Блюхера

Сегодня, 10 января, новосибирское МЧС сообщило о смертельных последствиях пожара, который произошел
Вызов о возгорании поступил в 05:30. Пожар произошел в квартире на пятом этаже. Из четверых взрослых двоих доставили в ожоговый центр.
— Внутри жилья было плотное задымление и высокая температура. В течение получаса открытое горение было ликвидировано. Во время тушения пожара на полу обнаружили мальчика без признаков жизни: медики констатировали его смерть, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Площадь горения составила 12 квадратных метров. На месте трагедии работали 23 пожарных и 6 единиц техники. Причины трагедии выясняют следователи.
Обновлено. В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области НГС сообщили, что после гибели ребенка возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (
— Следователем назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, — рассказала Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.
Накануне, 9 января, произошел пожар в Первомайском районе. Его потушили за 15 минут, но спасти мужчину, который находился в горящей квартире, не удалось.