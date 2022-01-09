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На Первомайке загорелась квартира в 17-этажке — в пожаре погиб человек

Огонь ликвидировали за 15 минут, но спасти мужчину не удалось

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Пожар начался на 15-м этаже, к дому съехались 9 единиц техники МЧС

Пожар начался на 15-м этаже, к дому съехались 9 единиц техники МЧС

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Днем 7 января на 15-м этаже 17-этажки на улице Одоевского, 1/11 загорелась квартира — на место выехали 28 сотрудников МЧС.

— Из горящей квартиры пожарные эвакуировали мужчину без признаков жизни, его передали бригаде скорой медицинской помощи. В течение 15 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение, горели домашние вещи на площади 8 квадратных метров, — рассказал представитель регионального ГУ МЧС Артем Щербаков.

Двое жильцов дома эвакуировались сами, еще одну женщину спасли при помощи специальных устройств сотрудники МЧС

Двое жильцов дома эвакуировались сами, еще одну женщину спасли при помощи специальных устройств сотрудники МЧС

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По информации МЧС, два человека из подъезда эвакуировались сами, еще одну женщину спасли с помощью спасательных устройств — никто из них не пострадал. Всего на вызов направляли 9 единиц техники.

Со ссылкой на СК России по Новосибирской области в пресс-службе МЧС уточнили, что медики констатировали смерть мужчины, который находился в загоревшейся квартире.

В пресс-службе Следственного комитета пока не смогли прокомментировать ситуацию.

Ранее на этой неделе стало известно о крупном пожаре в Шерегеше — там сгорела гостиница.

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