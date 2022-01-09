На Первомайке загорелась квартира в 17-этажке — в пожаре погиб человек

Днем 7 января на
— Из горящей квартиры пожарные эвакуировали мужчину без признаков жизни, его передали бригаде скорой медицинской помощи. В течение 15 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение, горели домашние вещи на площади 8 квадратных метров, — рассказал представитель регионального ГУ МЧС Артем Щербаков.
По информации МЧС, два человека из подъезда эвакуировались сами, еще одну женщину спасли с помощью спасательных устройств — никто из них не пострадал. Всего на вызов направляли 9 единиц техники.
Со ссылкой на СК России по Новосибирской области в пресс-службе МЧС уточнили, что медики констатировали смерть мужчины, который находился в загоревшейся квартире.
В пресс-службе Следственного комитета пока не смогли прокомментировать ситуацию.
Ранее на этой неделе стало известно о крупном пожаре в Шерегеше — там сгорела гостиница.