Курортно-пожарный сезон. Очередной пожар произошел в Шерегеше: сгорела гостиница «Пурга»

Пожар произошел в гостиничном комплексе «Пурга» на горнолыжном курорте Шерегеш. Подробности происшествия сообщили в среду, 5 января, в пресс-службе главка МЧС по Кемеровской области.
— На момент прибытия первого подразделения горела крыша открытым пламенем. В результате сгорело мансардное помещение под крышей, деревянная обрешетка крыши. Общая площадь пожара — 36 кв. м. Причину установят специалисты, — сказал представитель ведомства порталу NGS42.RU.
В МЧС добавили, что до приезда спасателей помещение покинули 15 человек, никто не пострадал. На месте пожара работали 13 человек личного состава, 3 единицы техники.
Это не первый пожар в Шерегеше в этом сезоне. В середине декабря сгорел ресторан «Монтана» в секторе «Е», ущерб был оценен в сумму около 90 миллионов рублей. После инцидента сектор был временно закрыт для отдыхающих. Открылся он спустя неделю.