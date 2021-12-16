Ущерб — около 90 миллионов рублей: что известно о пожаре в ресторане «Монтана» на курорте Шерегеш

Собственник земельного участка, на котором в Шерегеше стоит сгоревший ресторанный комплекс «Монтана», оценил ущерб от пожара.

— В здании ресторана также находился детский клуб, общественный туалет и инструкторская. Первый этаж — монолитный, стены уцелели, второй, деревянный — полностью сгорел. Никто не пострадал. У нас две версии пожара: проводка и неисправность оборудования, ждем официального заключения МЧС. Отмечу, что пожарные приехали оперативно, сейчас разбирают здание. Ущерб составил около 90 миллионов рублей, — рассказал НГС собственник земельного участка, на котором стояло кафе, Никита Слесаренко. Сам же ресторан принадлежит его партнеру Вадиму Кулубекову (до него на момент публикации дозвониться не удалось).

