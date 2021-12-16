Ущерб — около 90 миллионов рублей: что известно о пожаре в ресторане «Монтана» на курорте Шерегеш

Собственник земельного участка, на котором в Шерегеше стоит сгоревший ресторанный комплекс «Монтана», оценил ущерб от пожара.
— В здании ресторана также находился детский клуб, общественный туалет и инструкторская. Первый этаж — монолитный, стены уцелели, второй, деревянный — полностью сгорел. Никто не пострадал. У нас две версии пожара: проводка и неисправность оборудования, ждем официального заключения МЧС. Отмечу, что пожарные приехали оперативно, сейчас разбирают здание. Ущерб составил около 90 миллионов рублей, — рассказал НГС собственник земельного участка, на котором стояло кафе, Никита Слесаренко. Сам же ресторан принадлежит его партнеру Вадиму Кулубекову (до него на момент публикации дозвониться не удалось).
Как рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса, сигнал о возгорании поступил к ним в 01:56. Локализовать пожар удалось только в 03:35, ликвидировать — еще через 15 минут.
— На момент прибытия первого подразделения одноэтажное кафе горело по всей площади. В результате пожара кафе сгорело полностью. Общая площадь пожара — 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. На месте работали 10 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.
Гастрокорт «Монтана» работал с 2008 года, он был расположен в Спортивно-туристическом комплексе «Сектор Е» на южном склоне горы Зеленой, 1270 метров (Каритшал). К «Сектору Е» ведет новая отдельная дорога от автомагистрали Чугунаш — Шерегеш. Сейчас сектор закрыт. Собственники зданий и кафе в секторе Е надеются, что сам сектор откроют для туристов через неделю «если не будет административных и иных барьеров».
В «Секторе Е» корреспонденту НГС сказали, что въезд для отдыхающих закрыт с утра.
— Сейчас у нас нет хостелов и гостиниц, они только строятся. Здесь только сотрудники. Когда курортная зона опять заработает, станет ясно ближе к вечеру, — пояснили в «Секторе Е».
«Сектор Е» состоит из канатной дороги на гору Зеленую, учебного и детского склона с подъемником, бугельной канатной дороги, самой длинной трассы в Шерегеше (4 км, перепад высот — 680 метров), парковки на 550 автомобилей, заведений общепита, сноупарка и прочих вспомогательных курортных объектов.
Сезон в Шерегеше начался совсем недавно. Это самый популярный горнолыжный курорт Сибири. Мы уже публиковали обзор про цены Шерегеша, работу подъемников и состояние трасс.