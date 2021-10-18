Власти рассказали, когда в Шерегеше пройдет открытие сезона

В Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса рассказали нашим коллегам из NGS42.RU, когда состоится открытие нового горнолыжного сезона и как будет проходить церемония. В Минтуризма сообщили, что точных дат проведения фестиваля «Шерегешфест» еще нет. Но планируется, что открытие пройдет в середине ноября, если выпадет достаточное количество снега.

— В обширную развлекательную программу на протяжении всего дня фестиваля включены массовые спуски лыжников и сноубордистов, детские игровые программы, а также выступления популярных артистов, — рассказали в Минтуризма Кузбасса.