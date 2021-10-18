Власти рассказали, когда в Шерегеше пройдет открытие сезона

Открыть сезон в Шерегеше планируют 13 ноября 2021 года
В Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса рассказали нашим коллегам из NGS42.RU, когда состоится открытие нового горнолыжного сезона и как будет проходить церемония. В Минтуризма сообщили, что точных дат проведения фестиваля «Шерегешфест» еще нет. Но планируется, что открытие пройдет в середине ноября, если выпадет достаточное количество снега.
— В обширную развлекательную программу на протяжении всего дня фестиваля включены массовые спуски лыжников и сноубордистов, детские игровые программы, а также выступления популярных артистов, — рассказали в Минтуризма Кузбасса.
При этом власти назвали даты открытия сезона на других горнолыжных курортах Кузбасса. В «Горной Саланге» (Тисульский округ) открытие пройдет на ноябрьских праздниках, в экокомплексе «Танай» (Промышленновский округ) — 20 или 27 ноября. На горнолыжном комплексе «Югус» (Междуреченск) открытие сезона запланировано в середине ноября, а на «Золотой горе» (Гурьевский округ) — в конце ноября.
Стоит отметить, что хоть в министерстве не назвали точную дату открытия сезона в Шерегеше, она уже есть. На туристическом портале Кузбасса VisitKuzbass указано, что праздничный фестиваль состоится 13 ноября.
27 сентября экстремал из Шерегеша Геннадий Мелехин открыл сезон. Он поделился с нами своими впечатлениями.
В 2020 году открытие сезона прошло 14–15 ноября. Однако тогда кузбасские власти выдвинули ряд требований к горнолыжным курортам. В частности, они запретили давать в аренду целый список инвентаря. Исключение составляли только горные лыжи, сноуборды, горнолыжные ботинки, ботинки для сноуборда и палки. После этого местные предприниматели написали письмо губернатору с требованием пересмотреть коронавирусные ограничения. Власти пошли навстречу и с 27 ноября 2020 года смягчили ограничения.