«Никому не рекомендую»: экстремал почти на 2 месяца раньше открыл сезон в Шерегеше

Экстремал из Шерегеша Геннадий Мелехин открыл горнолыжный сезон значительно раньше официального старта. Лыжник отправился кататься на гору Зеленую 27 сентября, хотя официально сезон в Шерегеше стартует в середине ноября.
— Я живу в Шерегеше, работаю здесь инструктором и выжидал, когда на горе насыпет достаточно снега, чтобы хотя бы на верху Зеленой покататься. И когда я утром увидел, что в поселке насыпало где-то 15–20 сантиметров снега, я понял, что пора. Взял лыжи и поехал на гору. Наверху ощущение, что уже зима, не верится, что это сентябрь. Покатался немного. Наверху хорошо, но снега еще мало, много камней, лыжи царапаются. Очень опасно так кататься, но я в себе уверен, понимал, на что иду. А так никому не рекомендую так рано открывать сезон, лучше подождать и открывать сезон в ноябре, когда безопасно, — рассказал нашим коллегам из NGS42.RU Геннадий Мелехин.
Первый раз снег в Шерегеше в этом году выпал 12 сентября. Через пару часов он уже растаял, но с 20 сентября на горе образовался снежный покров, который уже не тает.
Также 26 сентября в Кузбассе прошел мощный снегопад. В некоторых районах синоптики зафиксировали 13-сантиметровый слой снега. В Кемеровском гидрометцентре объяснили, что мокрый снег стал итогом холодного циклона, который образовался над Кузбассом.