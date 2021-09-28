«Никому не рекомендую»: экстремал почти на 2 месяца раньше открыл сезон в Шерегеше

— Я живу в Шерегеше, работаю здесь инструктором и выжидал, когда на горе насыпет достаточно снега, чтобы хотя бы на верху Зеленой покататься. И когда я утром увидел, что в поселке насыпало где-то 15–20 сантиметров снега, я понял, что пора. Взял лыжи и поехал на гору. Наверху ощущение, что уже зима, не верится, что это сентябрь. Покатался немного. Наверху хорошо, но снега еще мало, много камней, лыжи царапаются. Очень опасно так кататься, но я в себе уверен, понимал, на что иду. А так никому не рекомендую так рано открывать сезон, лучше подождать и открывать сезон в ноябре, когда безопасно, — рассказал нашим коллегам из NGS42.RU Геннадий Мелехин.