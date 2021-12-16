Ночью в Шерегеше сгорел ресторанный комплекс — сегодня на курорте закрыт целый сектор

Ночью с 15 на 16 декабря в кузбасском горнолыжном поселке Шерегеш сгорел ресторанный комплекс «Монтана». Он располагался на секторе Е.

Как сообщили в группе сектора Е во «ВКонтакте», возгорание произошло приблизительно в 2 часа ночи, когда ресторан закончил свою работу. Пострадавших нет, другие объекты на территории горнолыжного комплекса не пострадали.

— По предварительной версии, возгорание произошло в центральной части здания, в деталях разбираются специализированные службы. В целях установления причин возгорания и предположительных виновников воздерживаемся от иных комментариев, — написали в группе.