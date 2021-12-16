Ночью в Шерегеше сгорел ресторанный комплекс — сегодня на курорте закрыт целый сектор

Ночью с 15 на 16 декабря в кузбасском горнолыжном поселке Шерегеш сгорел ресторанный комплекс «Монтана». Он располагался на секторе Е.
Как сообщили в группе сектора Е во «ВКонтакте», возгорание произошло приблизительно в 2 часа ночи, когда ресторан закончил свою работу. Пострадавших нет, другие объекты на территории горнолыжного комплекса не пострадали.
— По предварительной версии, возгорание произошло в центральной части здания, в деталях разбираются специализированные службы. В целях установления причин возгорания и предположительных виновников воздерживаемся от иных комментариев, — написали в группе.
Сегодня сектор Е не работает.
В пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу сообщили, что сообщение о пожаре в ресторане поступило в 01:56.
— Пожар локализован в 03:35, ликвидирован в 03:50. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 10 человек и 3 единицы техники, — рассказали спасатели.
Гастрокомплекс «Монтана» был самым большим заведением питания на выкате в Шерегеше. Там был расположен бар с камином и еще несколько заведений. В Шерегеше зарегистрировано ООО «Монтана», его учредителем и директором является Вадим Кулубеков. Телефон «Монтаны» на момент написания новости не отвечал.
Сезон в Шерегеше начался совсем недавно. Это самый популярный горнолыжный курорт Сибири. Мы уже публиковали обзор про цены Шерегеша, работу подъемников и состояние трасс.