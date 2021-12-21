В Шерегеше открыли сектор Е, где сгорел ресторанный комплекс «Монтана»

В кузбасском горнолыжном поселке Шерегеш сегодня, 21 декабря, открыли для посетителей сектор Е, где на прошлой неделе сгорел ресторанный комплекс «Монтана». Гостей не пускали с 16 декабря, пока был разбор завалов.
— Сегодня мы открылись. Гости есть. Но место пожара огорожено, там еще идут работы, — рассказали корреспонденту НГС в администрации сектора Е.
В ночь на 16 декабря в Шерегеше сгорел крупный ресторанный комплекс Montana. Двухэтажное здание площадью 1200 квадратных метров вспыхнуло около двух часов ночи.
Восстановить здание уже невозможно — сгорело всё. Владельцы оценивают ущерб в 100 миллионов рублей. Как произошел пожар, что думают владельцы о случившемся и как это скажется на туристическом сезоне кемеровского курорта, вы можете узнать здесь.