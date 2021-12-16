«Смотрел с комом в горле»: в Шерегеше сгорел ресторан за 100 миллионов — что пережил его владелец

До конца экспертизы пепелище будет в том же состоянии, что и сейчас.

— Мы не можем запустить сектор, пока не разберем завалы, потому что пока непонятно, как мы сможем работать для гостей на этих руинах, — объясняет предприниматель. — Когда экспертиза пройдет, будем закрывать территорию какими-нибудь конструкциями, чтобы это не бросалось в глаза и не отвлекало гостей от их отдыха.



Татьяна подчеркивает: главное — нет человеческих жертв и никто не пострадал. По ее словам, на работе всего курорта это сильно не скажется. Потому что кассы подъемников работают, склоны подготовлены, есть другие заведения общепита, кофейни (им принадлежит также кафе «Небо»).

— От гостей, туристов, команды мы получаем только поддержку. Все очень хотят как-то помочь, но пока никак не поможешь, — говорит она. — Единственное — приезжайте на курорт кататься, получать удовольствие.

Не первый пожар за сезон

Руководитель туристско-информационного центра Шерегеш Вячеслав Анисимов вспоминает, что это уже не первый крупный пожар в Шерегеше за сезон.

— Это уже третий крупный пожар за сезон. В начале ноября сгорела баня в одном гостевом доме. Потом сгорела баня в гостинице «Ольга», — рассказал он. — По какой причине горит у нас, непонятно. Понятно, что что-то расследуют, но где эта информация?

Вообще, по его словам, за сезон бывает два пожара. «Монтана» — это очень крупный пожар и значимое событие для курорта. Хотя точки питания на территории есть, поэтому туристы голодными не останутся, потому что есть пара баров, небольшие киоски, где можно купить кофе, что-то перехватить по мелочи и поехать кататься дальше.