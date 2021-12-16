«Смотрел с комом в горле»: в Шерегеше сгорел ресторан за 100 миллионов — что пережил его владелец

В ночь на 16 декабря в Шерегеше сгорел крупный ресторанный комплекс Montana. Знатоки кемеровского курорта еще помнят это кафе по старому названию — «Сусанин». Год назад его владельцы провели ребрендинг, закупили дорогостоящее оборудование и придумали новую концепцию гастрокорта. Montana — не просто флагманская точка общепита в секторе Е. В последнее время ресторан превратился в тематический культурный центр, где проходили творческие встречи и демонстрировались фильмы про горнолыжный спорт. Восстановить здание уже невозможно — сгорело всё. Владельцы оценивают ущерб в 100 миллионов рублей. Но, кроме денег, это еще и потеря достопримечательности Шерегеша. Как произошел пожар, что думают владельцы о случившемся и как это скажется на туристическом сезоне кемеровского курорта — разбиралась корреспондент НГС Анна Богданова.
В ночь с 15 на 16 декабря в Шерегеше загорелся популярный ресторан Montana. Двухэтажное здание площадью 1200 кв. метров находится в одном из самых живописных мест кемеровского курорта — в секторе Е. Здесь меньше народу, сюда поднимаются уже бывалые туристы, которым хочется больше пространства и острых ощущений. Вокруг горы, лес, рядом озеро, куда запустили форель, чтобы летом развлекать туристов рыбалкой.
Тем, кто давно не был в Шерегеше, название Montana может быть незнакомо. Возможно, кто-то его больше помнит по прежнему названию — когда-то там было кафе «Сусанин».
Ночной пожар
Здание загорелось ночью, когда ресторан уже закончил работу. По счастливой случайности, в пожаре никто не пострадал, но от здания ничего не осталось.
В МЧС Кузбасса сообщили, что сигнал поступил в 01:56. Локализовать пожар удалось только в 03:35, ликвидировать — еще через 15 минут. Пожар тушили 10 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.
— На момент прибытия первого подразделения кафе горело по всей площади. Общая площадь пожара — 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
Владелец ресторана Вадим Кулубеков живет в Новосибирске, в тот момент он был дома с семьей. После ночного звонка своего сотрудника он сразу же выехал в Шерегеш.
— Как только они увидели, сразу же мне позвонили, — рассказал он НГС. — Я приехал к утру, пожар еще тушили. При том, что у нас есть вода — озеро, искусственное оснежение, гидранты, система пожаротушения. Всё это подключали.
Уже в пути Вадим получил фото пожара от главы поселка, который практически сразу же выехал на место событий. Он говорит, что по фотографиям сразу понял, что бороться за что-то уже бессмысленно: всё сгорит дотла.
Вадим Кулубеков оценил ущерб от пожара примерно в 90–100 миллионов. По его подсчетам, на восстановление понадобится столько же, а может, и больше. Причем восстанавливать — значит строить заново, потому что здания больше нет.
Что такое Montana для Шерегеша
Супруга Вадима Татьяна Кулубекова рассказала НГС, что в прошлом году они провели ребрендинг и сделали из кафе настоящий гастрономический комплекс с точками общепита разных форматов.
— На верхнем этаже было четыре зоны. На верхнем этаже — зона ресторана, бара, столовая free flow и пекарня Синнабон. На нижнем этаже — санитарные комнаты, технические помещения, детская игровая комната и сувенирная продукция, — перечислила она зоны комплекса. — Это был самый большой гастрономический центр Шерегеша на выкате.
По ее словам, сменилась и концепция комплекса — добавили ресторан с европейской кухней в категории выше средней. В гастрокорте были разные точки общепита — на разный кошелек.
Для кухни рестораторы закупили дорогое оборудование. Кафе уже украсили к Новому году, потому что многие туристы хотели отпраздновать именно здесь.
Кроме точек общепита, центр потихоньку превращался в культурно-развлекательное место. Здесь устраивали творческие встречи и демонстрировали фильмы про горнолыжный спорт.
Название «Сусанин», объясняет Татьяна Кулубекова, носило несколько негативный оттенок. Обновленный комплекс решили назвать Montana: горы, вершины, а для кого-то, может быть, джинсы, в любом случае название выглядит более позитивным.
К Новому году они планировали и планируют до сих пор открыть гостиничный комплекс, правда, без гастрокорта атмосфера будет уже не та.
«Стена Плача»
— Конечно обидно. Много сил вложено и внимания. Каждый месяц мы что-то там улучшали, — сожалеет Вадим Кулубеков.
Обиднее всего ему то, что сектор Е потерял ключевой объект, потому что сюда приезжали не только кататься, но и отдохнуть в уютной обстановке. Многие полюбили камин внутри гастрокорта. В этом сезоне они хотели сделать вечерние программы — увозить-привозить гостей, а с появлением жилья предоставлять уже полный комплекс услуг. Сделать это без общепита почти невозможно.
Вадим говорит, что его мнение о гастрокомплексе, возможно, необъективно и лучше посмотреть в официальный аккаунт в инстаграме.
— Если сейчас посмотреть отзывы гостей, которые пишут нам в инстаграме, я думаю, из этого можно «Стену Плача» выстраивать, Когда я их читал, ком к горлу, конечно, подкатывал. Потому что, с одной стороны, было приятно услышать от них эти слова поддержки со всей страны, с другой… что теперь делать, как есть, так есть. Такова жизнь, значит, для чего-то это нужно было. Теперь — не знаю, будем как-то работать по-другому. Для чего-то это было нужно, чтобы мы на что-то обратили внимание.
Причины пожара
По словам Вадима, сейчас начинается экспертиза. Сколько она продлится, пока неизвестно, возможно, процесс займет пару недель.
После пожара пользователи в соцсетях начали выдвигать разные версии событий, в том числе из разряда теории заговора. Некоторые почему-то называли это местью предпринимателям за трагедию в шахте (якобы вы веселились, когда люди страдали), другие говорили про простую халатность. Кто-то посчитал, что это действия конкурентов.
Сами предприниматели пока предпочитают не делать выводов.
— Я не склонен к таким мыслям. Считаю, что нет, — прокомментировал версию поджога Вадим Кулубеков. — Но всё может быть, я могу ошибаться.
Что будет дальше
Что будет с «Монтаной» дальше, еще не решили. Какие-то действия могут начать только после того, как закончится экспертиза. А пока, говорит ресторатор, нужно всё это пережить, а потом понять, как всё это восстанавливать к следующему сезону.
После пожара доступ к сектору Е закрыли. Видимо, из-за случившегося и отключили камеры наблюдения. По камерам из других точек видно, что жизнь на курорте продолжается — 16 декабря Шерегеш засыпает снегом, у подъемников, как обычно, толпы народу.
До конца экспертизы пепелище будет в том же состоянии, что и сейчас.
— Мы не можем запустить сектор, пока не разберем завалы, потому что пока непонятно, как мы сможем работать для гостей на этих руинах, — объясняет предприниматель. — Когда экспертиза пройдет, будем закрывать территорию какими-нибудь конструкциями, чтобы это не бросалось в глаза и не отвлекало гостей от их отдыха.
Татьяна подчеркивает: главное — нет человеческих жертв и никто не пострадал. По ее словам, на работе всего курорта это сильно не скажется. Потому что кассы подъемников работают, склоны подготовлены, есть другие заведения общепита, кофейни (им принадлежит также кафе «Небо»).
— От гостей, туристов, команды мы получаем только поддержку. Все очень хотят как-то помочь, но пока никак не поможешь, — говорит она. — Единственное — приезжайте на курорт кататься, получать удовольствие.
Не первый пожар за сезон
Руководитель туристско-информационного центра Шерегеш Вячеслав Анисимов вспоминает, что это уже не первый крупный пожар в Шерегеше за сезон.
— Это уже третий крупный пожар за сезон. В начале ноября сгорела баня в одном гостевом доме. Потом сгорела баня в гостинице «Ольга», — рассказал он. — По какой причине горит у нас, непонятно. Понятно, что что-то расследуют, но где эта информация?
Вообще, по его словам, за сезон бывает два пожара. «Монтана» — это очень крупный пожар и значимое событие для курорта. Хотя точки питания на территории есть, поэтому туристы голодными не останутся, потому что есть пара баров, небольшие киоски, где можно купить кофе, что-то перехватить по мелочи и поехать кататься дальше.
СЮЖЕТ
В 2019 году в Новосибирске сгорел популярный ресторан PuppenHaus (нем. — «кукольный дом»), который был открыт в 2011 году в отдельном здании, построенном за бизнес-центром на Красном проспекте, 17. Заведение стало вторым проектом ресторатора Владимира Бурковского в Новосибирске. Владельцы ресторана сумели восстановить культовое заведение.