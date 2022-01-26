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Мужчина погиб во время пожара в квартире в центре Новосибирска

Следователи начали проверку

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Тело мужчины обнаружили во время тушения

Тело мужчины обнаружили во время тушения

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В центре Новосибирска в пожаре погиб 62-летний мужчина. Квартира на улице Романова, 35 загорелась сегодня, 26 января, утром.

— Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области. — По данному факту организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

Квартира выгорела в коридоре. Сейчас назначены экспертизы.

— В 04:58 выехали на улицу Романова. В 05:02 прибыли к месту вызова. На момент прибытия из окна на третьем этаже шел дым, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Личным составом из подъезда при помощи спасательных устройств спасено 7 человек, из них 2 детей. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. В 05:37 пожар был локализован и еще через 2 минуты открытое горение было ликвидировано.

В Новосибирске на прошлой неделе женщина погибла в пожаре в садовом домике в Кировском районе. Дом вспыхнул в садовом обществе «САД НЭТИ», недалеко от улицы Петухова.

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