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«Я кричал, кричал, она не отзывалась»: как сосед спас из пожара четверых детей — их мама выбраться не смогла

Мужчина рассказал, как жила семья до трагедии

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Пожар произошел 16 февраля

Пожар произошел 16 февраля

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Вечером 16 февраля в частном секторе города Обь под Новосибирском случился пожар. Сосед, бросившийся на помощь, успел вывести из охваченного огнем дома только четверых детей. Войти вновь он не смог — путь перекрыло пламя. В результате в пожаре погибла 42-летняя многодетная мама. НГС поговорил с соседями и сестрой погибшей сибирячки о том, что случилось тем ужасным вечером.

Пожар распространялся быстро

Дом после пожара видно издалека

Дом после пожара видно издалека

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Улица Байдукова — типичный частный сектор пригорода Новосибирска. Двухэтажные кирпичные коттеджи соседствуют со старенькими деревяшками. Тихая размеренная обстановка. Редкие жители расчищают выезды из дворов от выпавшего ночью снега. Из картины спокойной деревенской пятницы выделяется только потрепанный огнем дом. Еще в начале этой недели в нем жила Юлия с мужем и четырьмя детьми — двумя мальчиками 17 и 11 лет и двумя девочками 4 и 8.

Вечером 16 февраля в доме, по предварительным данным, замкнуло проводку. Дым увидел сосед напротив и бросился на помощь.

— Я посмотрел, что машины нет. Сообразил, что родителей нет — может, уехали. Побежал туда. Уже в дверях встретил старшего сына. Забежал в дом, на кухню, и Юля мне навстречу вышла, — начинает рассказ Евгений.

Услышав о пожаре, мама быстро собрала детей, накинув на них теплую одежду. Огонь разгорался очень быстро, двигаясь по дому.

— Схватил детей и пошел к выходу — решил, что она за мной идет. Уже всё в огне было. Выбежал с ними через огонь уже. Отдал детей соседям, а ее нет. Там уже невозможно было зайти. Она, видимо, развернулась за документами ,что ли, может, за деньгами. А назад я уже войти не смог, всё полыхало, — вспоминает тот вечер Евгений.

Сын Юлии выбил окно, чтобы попытаться спасти маму

Сын Юлии выбил окно, чтобы попытаться спасти маму

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На улице Евгений начал кричать 17-летнему сыну Юлии, чтобы он выбил окно — сквозь стекла уже ничего не было видно из-за дыма и огня. Из разбитого окна повалил дым, но многодетная мать уже не отзывалась на крики.

— Я кричал, кричал, она не отзывалась. Дальше уже ничего нельзя было сделать. Следом пожарные приехали. Они ее вынесли. Она почему-то была в последней комнате. Но я не знаю, почему она не вышла за мной, почему из окна не выбралась, если уже было задымление. Окна, как пожарные сказали, были распашными, не глухими. Если бы она мне крикнула или окно открыла, даже если слабая, мы могли бы ее вытащить, — делится переживаниями мужчина.

Многодетная мама успела одеть своих детей в теплое перед выходом

Многодетная мама успела одеть своих детей в теплое перед выходом

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МЧС вызвали другие соседи. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на локализацию возгорания на общей площади 54 квадратных метра ушло 16 минут, еще 3 минуты потребовалось на ликвидацию открытого горения.

— Дети не пострадали. Я их сразу вывел и назад не зайти было. Она не сгорела, потому что огонь туда не дошел. Она именно угорела, — рассуждает Евгений.

Пожарные передали Юлию врачам скорой помощи, и они констатировали смерть женщины.

Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, в доме был установлен датчик дыма

Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, в доме был установлен датчик дыма

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Детей перевезли к дяде


После пожара дети какое-то время были у соседей, с ними работали психологи и соцработники. Они же посоветовали родственникам увезти их подальше.

Как рассказала НГС младшая сестра многодетной мамы Елена, сейчас детей увезли к их дяде и родному брату Юлии. В администрации города организовали сбор детских вещей, на который уже откликнулись многие жители.

— Семья поддерживает, соцработники с нами, психологи приезжали. Детям изначально было нужно всё. Сгорели абсолютно все вещи. Если даже в шкафу что-то было, то там залито всё, — убитым голосом объяснила Елена.

В Министерстве труда пообещали оказать всю необходимую социальную помощь: восстановить утраченные документы и приобрести предметы первой необходимости

В Министерстве труда пообещали оказать всю необходимую социальную помощь: восстановить утраченные документы и приобрести предметы первой необходимости

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По словам Елены, Юлия не работала, а сидела дома с детьми.

— Учатся дети хорошо. Старший — в колледже, средние — в школе. Младшая дочь дома находилась. У сестры был спокойный характер, домашняя была. Всегда дома, ходить куда-то не любила, — со слезами описывает сестру Елена.

Еще год назад Юлия занималась хозяйством, но позже продала всех коров, оставила только кур.

Соседний дом не пострадал

Соседний дом не пострадал

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Закрываем окна и двери


Дом на улице Байдукова пахнет дымом и горелым деревом. Рядом с дверью валяется игрушка. Родственники погорельцев что-то выносят из дома. Разговаривать с журналистами не захотели.

— Окна, двери хотим закрыть, чтобы не ходил сюда никто. Там всё сгорело, ничего из вещей не спасти, — коротко сказал хмурый мужчина.

Одежду для детей собирают в центре «Забота» в городе Обь

Одежду для детей собирают в центре «Забота» в городе Обь

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Мимо дома прошли двое подростков, внимательно разглядывая обгорелые остатки дома. Как оказалось, друзья детства старшего сына.

— На нем, честно говоря, лица нет. Это отличная семья. Дети дружат между собой. Бывает, что ругаются, но потом мирятся, — рассказывает один из подростков.

Родственники Юлии разбирают завалы после пожара

Родственники Юлии разбирают завалы после пожара

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Все соседи, которых мы встретили, характеризуют семью как благополучную, без особых проблем. Евгений, спасший детей, общался с семьей достаточно близко: раньше покупал у Юлии молоко и творог, его сын дружит со средним сыном погибшей.

— Они у меня тут ребятишками играли в песочнице. Каждый день, с утра. Небогато жили, но хорошие люди. И она хорошей женщиной была, добрая, отзывчивая, — описал погибшую сосед.

После пожара следственный отдел по городу Оби начал проверку по факту смерти матери. По предварительным данным следователей, причина пожара — короткое замыкание электропроводки. В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области взяли под особый контроль ситуацию, в которую попали два мальчика 17 и 11 лет и две девочки 8 и 4 лет.

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