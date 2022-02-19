«Я кричал, кричал, она не отзывалась»: как сосед спас из пожара четверых детей — их мама выбраться не смогла

Вечером 16 февраля в доме, по предварительным данным, замкнуло проводку. Дым увидел сосед напротив и бросился на помощь.



— Я посмотрел, что машины нет. Сообразил, что родителей нет — может, уехали. Побежал туда. Уже в дверях встретил старшего сына. Забежал в дом, на кухню, и Юля мне навстречу вышла, — начинает рассказ Евгений.

Услышав о пожаре, мама быстро собрала детей, накинув на них теплую одежду. Огонь разгорался очень быстро, двигаясь по дому.

— Схватил детей и пошел к выходу — решил, что она за мной идет. Уже всё в огне было. Выбежал с ними через огонь уже. Отдал детей соседям, а ее нет. Там уже невозможно было зайти. Она, видимо, развернулась за документами ,что ли, может, за деньгами. А назад я уже войти не смог, всё полыхало, — вспоминает тот вечер Евгений.