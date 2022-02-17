«Старший помогал выйти младшим»: что известно о смертельном пожаре, где не стало многодетной матери

В МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара в городе Оби, в котором погибла многодетная мама четырех детей. Как уточнили специалисты, на локализацию возгорания на общей площади 54 квадратных метра ушло 16 минут, еще 3 минуты потребовалось на ликвидацию открытого горения.
— Вечером 16 февраля произошел пожар в городе Оби. Двухквартирный дом из шпал на улице Байдукова оказался в огне. Через три минуты после выезда первый пожарно-спасательный расчет был на месте. Четверо детей самостоятельно покинули горящее здание, однако их матери спастись не удалось, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
— Со слов очевидцев, мать успела одеть детей в теплые вещи. Старший сын помогал выйти из горящего дома младшим, — уточняет начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Обь Главного управления МЧС России по Новосибирской области майор внутренней службы Сергей Музыченко.
Как рассказали в администрации города Обь, четверых детей сейчас передали родственникам. Минимальный набор одежду детям был уже закуплен. Остальную одежду несут жители города Обь в центр «Забота».
— Жители откликнулись, в центр «Забота» постоянно идут звонки. Вещи несут. В центре сейчас все отсортируют, отберут и передадут родственникам, — рассказала замглава администрации города Обь Ольга Корчагина.
В центре «Забота» рассказали, что детям еще нужна одежду и обувь в хорошем качестве.
— Их параметры: девочка 4 года — размер обуви 28, девочка 8 лет — размер обуви 33, мальчик 11 лет — размер обуви 38–39, размер одежды 46; мальчик 17 лет — размер обуви 47, рост 191, — рассказали в центре «Забота».
О возгорании многодетная семья узнала с помощью установленного автономного пожарного извещателя. Датчик оповестил о возгорании домочадцев и их соседей громким сигналом. В пожарную охрану позвонили очевидцы. Из горящего дома самостоятельно выбрались четверо детей: мальчики 17-ти и 11-ти лет, девочки 8-ми и 4-х лет. Мама детей была обнаружена во время разведки в задымленном помещении. Пожарные оказали женщине доврачебную помощь, вынесли из дома и передали медикам. Как сообщили в СК по Новосибирской области, 42-летняя женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.
По предварительным данным от следователей, причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Сейчас дети находятся у соседей. С ними работают психологи.
В центре Новосибирска в пожаре погиб 62-летний мужчина. Квартира на улице Романова, 35 загорелась 26 января утром.