«Старший помогал выйти младшим»: что известно о смертельном пожаре, где не стало многодетной матери

В МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара в городе Оби, в котором погибла многодетная мама четырех детей. Как уточнили специалисты, на локализацию возгорания на общей площади 54 квадратных метра ушло 16 минут, еще 3 минуты потребовалось на ликвидацию открытого горения.

— Вечером 16 февраля произошел пожар в городе Оби. Двухквартирный дом из шпал на улице Байдукова оказался в огне. Через три минуты после выезда первый пожарно-спасательный расчет был на месте. Четверо детей самостоятельно покинули горящее здание, однако их матери спастись не удалось, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

