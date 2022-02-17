Названа предварительная причина пожара в Оби, где погибла мать четырех детей

В Оби Новосибирского района идет проверка по факту гибели многодетной матери в пожаре. По предварительным данным от следователей, причина пожара — короткое замыкание электропроводки.



— 16 февраля в вечернее время в жилом доме по улице Байдукова города Оби Новосибирской области произошел пожар, в результате которого в автомобиле скорой помощи скончалась 42-летняя многодетная женщина. Однако четверых ее детей удалось спасти, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

