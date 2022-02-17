Названа предварительная причина пожара в Оби, где погибла мать четырех детей

В Оби Новосибирского района идет проверка по факту гибели многодетной матери в пожаре. По предварительным данным от следователей, причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
— 16 февраля в вечернее время в жилом доме по улице Байдукова города Оби Новосибирской области произошел пожар, в результате которого в автомобиле скорой помощи скончалась
Следственный отдел по городу Оби начал проверку по факту смерти матери в пожаре.
— В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Сейчас дети находятся у соседей. С ними работают психологи.
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