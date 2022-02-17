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Тема дняПричина пожара, где погибла мать четырех детей
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Названа предварительная причина пожара в Оби, где погибла мать четырех детей

Следователи работают на месте пожара

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В Новосибирске <nobr class="_">16 февраля</nobr> в пожаре погибла женщина

В Новосибирске 16 февраля в пожаре погибла женщина

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В Оби Новосибирского района идет проверка по факту гибели многодетной матери в пожаре. По предварительным данным от следователей, причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

— 16 февраля в вечернее время в жилом доме по улице Байдукова города Оби Новосибирской области произошел пожар, в результате которого в автомобиле скорой помощи скончалась 42-летняя многодетная женщина. Однако четверых ее детей удалось спасти, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

Следственный отдел по городу Оби начал проверку по факту смерти матери в пожаре.

— В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Сейчас дети находятся у соседей. С ними работают психологи.

В центре Новосибирска в пожаре погиб 62-летний мужчина. Квартира на улице Романова, 35 загорелась 26 января утром.

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