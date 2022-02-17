Что сейчас с детьми, у которых в пожаре погибла мать — власти обещают восстановить документы семьи

После смертельного пожара в Оби четырех детей, оставшихся без матери, поместили у соседей. В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области взяли под особый контроль ситуацию, в которую попали два мальчика 17 и 11 лет и две девочки 8 и 4 лет.
— Как сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, в настоящее время специалисты отдела опеки и попечительства администрации города Оби рассматривают варианты дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних, мать которых погибла во время пожара, в частности работают с бабушкой детей. Детям окажут психологическую помощь, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Министерство труда также обещает оказать всю необходимую социальную помощь: восстановить утраченные документы и приобрести предметы первой необходимости.
— Согласно информации Минсоцтруда, жилой дом был оборудован автономным пожарным извещателем, который сработал. Семья не состояла на учете в органах опеки и попечительства. Сейчас дети размещены у соседей, — уточнили в пресс-службе правительства.
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