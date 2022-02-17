17 февраля четверг
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 4/10
usd 75.01
eur 85.31
Тема дняМногодетная мать погибла в пожаре
Все новости
Все новости

Что сейчас с детьми, у которых в пожаре погибла мать — власти обещают восстановить документы семьи

Ситуацию контролирует Министерство труда и соцразвития

1 367
5Обсудить

Поделиться

Семья не состояла на учете в органах опеки и попечительства

Семья не состояла на учете в органах опеки и попечительства

Поделиться

После смертельного пожара в Оби четырех детей, оставшихся без матери, поместили у соседей. В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области взяли под особый контроль ситуацию, в которую попали два мальчика 17 и 11 лет и две девочки 8 и 4 лет.

— Как сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, в настоящее время специалисты отдела опеки и попечительства администрации города Оби рассматривают варианты дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних, мать которых погибла во время пожара, в частности работают с бабушкой детей. Детям окажут психологическую помощь, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Министерство труда также обещает оказать всю необходимую социальную помощь: восстановить утраченные документы и приобрести предметы первой необходимости.

— Согласно информации Минсоцтруда, жилой дом был оборудован автономным пожарным извещателем, который сработал. Семья не состояла на учете в органах опеки и попечительства. Сейчас дети размещены у соседей, — уточнили в пресс-службе правительства.

Под Новосибирском в СНТ «Ермак» в поселке Рыбачий в огне погибли два человека. Пожар вспыхнул 2 февраля в 04:23.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Минтруддетипожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter