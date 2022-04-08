Отец был пьян, мать на работе: следователи возбудили дело из-за гибели в пожаре двух детей — фото с места трагедии

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. В момент трагедии их отец был пьян, а мать на работе.



Пожар произошел 7 апреля вечером на улице Трактовой в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области.

— По предварительным данным, глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал, мать была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который в момент возгорания сработал и оповестил сотрудников МЧС о пожаре, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.