Отец был пьян, мать на работе: следователи возбудили дело из-за гибели в пожаре двух детей — фото с места трагедии

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре
Пожар произошел 7 апреля вечером на улице Трактовой в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области.
— По предварительным данным, глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал, мать была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который в момент возгорания сработал и оповестил сотрудников МЧС о пожаре, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
После того как пожар локализовали, в доме обнаружили тела
Против их
В феврале в МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара в городе Оби, в котором погибла многодетная мама четырех детей.