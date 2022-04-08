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Отец был пьян, мать на работе: следователи возбудили дело из-за гибели в пожаре двух детей — фото с места трагедии

Погибли 16-летняя девочка и 14-летний мальчик

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Пожар произошел 7 апреля вечером на улице Трактовой в поселке Низовка Тогучинского района. Из трех детей выжила только одна девочка

Пожар произошел 7 апреля вечером на улице Трактовой в поселке Низовка Тогучинского района. Из трех детей выжила только одна девочка

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Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. В момент трагедии их отец был пьян, а мать на работе.

Пожар произошел 7 апреля вечером на улице Трактовой в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области.

— По предварительным данным, глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал, мать была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который в момент возгорания сработал и оповестил сотрудников МЧС о пожаре, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

После того как пожар локализовали, в доме обнаружили тела <nobr class="_">16-летней</nobr> девочки и <nobr class="_">14-летнего</nobr> мальчика

После того как пожар локализовали, в доме обнаружили тела 16-летней девочки и 14-летнего мальчика

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После того как пожар локализовали, в доме обнаружили тела 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. Еще один ребенок — 11-летняя девочка — была доставлена с ожогами в больницу.

Против их 54-летнего отца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Назначены все необходимые экспертизы.

В феврале в МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара в городе Оби, в котором погибла многодетная мама четырех детей.

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