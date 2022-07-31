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Сгорела семья с двумя детьми

«Через две недели родилась бы у него доча»: брат погибшего — о трагедии и проводке, из-за которой вспыхнул дом

Бабушка детей сейчас под присмотром родственников

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Семья ждала пополнение в начале августа

Семья ждала пополнение в начале августа

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Брат погибшего с семьей в пожаре мужчины рассказал о произошедшем. Он считает, что во всём виновата проводка.

Трагедия в СНТ «Энергетик» под Чиком унесла жизни четырех человек — семьи с двумя детьми. Дом вспыхнул в ночь на 31 июля. Погибли 3-летний мальчик, 11-летняя девочка, а также их родители. При этом 54-летней женщине, которая находилась тоже в доме, удалось выбраться.

— Если вкратце, под утро действительно холодает, и он затопил печку и подключил водонагреватель, чтобы бассейн для детей был теплый на следующий день. Но, к сожалению, проводка сдала сбой, — объяснил брат погибшего с семьей мужчины.

Он добавил, что пожар разгорелся очень быстро.

— Дальше было как в аду — по другому не назвать! Всё вспыхнуло в доли секунды. Мама чудом выжила. Погибли четыре человека: брат, жена и двое детей. Через две недели родилась бы у брата доча.

Бабушка детей, которой удалось выбраться из пламени, уже находится дома под присмотром родственников. Семья готовится к похоронам.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Соседи о семье отзываются только в положительном ключе и не могут поверить в произошедшее.

Всё, что известно сейчас о трагедии, вы можете узнать здесь.

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