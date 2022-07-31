«Через две недели родилась бы у него доча»: брат погибшего — о трагедии и проводке, из-за которой вспыхнул дом
Бабушка детей сейчас под присмотром родственников
Брат погибшего с семьей в пожаре мужчины рассказал о произошедшем. Он считает, что во всём виновата проводка.
Трагедия в СНТ «Энергетик» под Чиком унесла жизни четырех человек — семьи с двумя детьми. Дом вспыхнул в ночь на 31 июля. Погибли
— Если вкратце, под утро действительно холодает, и он затопил печку и подключил водонагреватель, чтобы бассейн для детей был теплый на следующий день. Но, к сожалению, проводка сдала сбой, — объяснил брат погибшего с семьей мужчины.
Он добавил, что пожар разгорелся очень быстро.
— Дальше было как в аду — по другому не назвать! Всё вспыхнуло в доли секунды. Мама чудом выжила. Погибли четыре человека: брат, жена и двое детей. Через две недели родилась бы у брата доча.
Бабушка детей, которой удалось выбраться из пламени, уже находится дома под присмотром родственников. Семья готовится к похоронам.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Соседи о семье отзываются только в положительном ключе и не могут поверить в произошедшее.
Всё, что известно сейчас о трагедии, вы можете узнать здесь.