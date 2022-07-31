«Через две недели родилась бы у него доча»: брат погибшего — о трагедии и проводке, из-за которой вспыхнул дом

Брат погибшего с семьей в пожаре мужчины рассказал о произошедшем. Он считает, что во всём виновата проводка.

Трагедия в СНТ «Энергетик» под Чиком унесла жизни четырех человек — семьи с двумя детьми. Дом вспыхнул в ночь на 31 июля. Погибли 3-летний мальчик, 11-летняя девочка, а также их родители. При этом 54-летней женщине, которая находилась тоже в доме, удалось выбраться.