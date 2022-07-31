«Работал на 2–3 работах, чтобы выбиться в нормальные условия»: знакомые — о погибшей в пожаре семье

— Максим был не пьющий, трудолюбивый. Еще лет 10 назад они жили в общежитии, он работал на 2–3 работах, чтоб выбиться в нормальные условия. Делал карьеру, ездил на любые тренинги, которые попадались! Он стремился стать руководителем сети магазинов, — рассказал один из знакомых семье. — Мы с ним знакомы с 2007 года, работали вместе. Вот мы только поздравляли их со вторым ребенком.

Очевидцы подчеркивают, что дом быстро охватило пламя.

— Дача в этом же СНТ. Около 00:00 услышали крики на улице, проснулись. Мимо ехала пожарная машина с сиреной — дороги узкие, им было тяжело тут проехать... В окно был виден огонь домов через десять, мы оделись, вышли, побежали ближе. Люди туда уже бежали, кто-то с ведром, но смысла уже не было, сильно горело, — объяснила очевидица происшествия. — Мы подошли, когда пожарные уже начали тушить, всех отогнали, кто был близко. Такое ощущение, что полыхало до неба, дом сухой, бревенчатый, горел весь одновременно. Криков из дома не слышали, но там соседи кричали, охали, ахали и шум от машин. Потом часа в два муж пошел снова, сказал, нашли мужчину, а потом детей. Спасатели, кто вытаскивал тела, плакали, молодой мальчик спасатель... Лично семью не знали, но семья была порядочная, по словам соседей.

