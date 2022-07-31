«Работал на 2–3 работах, чтобы выбиться в нормальные условия»: знакомые — о погибшей в пожаре семье
Семью люди называют благополучной
Под Новосибирском сгорела семья с двумя детьми. Трагедия произошла в ночь на 31 июля в СНТ «Энергетик» под Чиком. Погибли
Произошедшее стало шоком для знакомых погибших. По их словам, мать детей Мария прекрасно заботилась о детях и могла быть беременна третьим ребенком. Отец, по свидетельствам знакомых, стремился обеспечить семью всем. Люди в один голос утверждают, что семья была непьющей и благополучной.
— Максим был не пьющий, трудолюбивый. Еще лет 10 назад они жили в общежитии, он работал на 2–3 работах, чтоб выбиться в нормальные условия. Делал карьеру, ездил на любые тренинги, которые попадались! Он стремился стать руководителем сети магазинов, — рассказал один из знакомых семье. — Мы с ним знакомы с 2007 года, работали вместе. Вот мы только поздравляли их со вторым ребенком.
Очевидцы подчеркивают, что дом быстро охватило пламя.
— Дача в этом же СНТ. Около 00:00 услышали крики на улице, проснулись. Мимо ехала пожарная машина с сиреной — дороги узкие, им было тяжело тут проехать... В окно был виден огонь домов через десять, мы оделись, вышли, побежали ближе. Люди туда уже бежали, кто-то с ведром, но смысла уже не было, сильно горело, — объяснила очевидица происшествия. — Мы подошли, когда пожарные уже начали тушить, всех отогнали, кто был близко. Такое ощущение, что полыхало до неба, дом сухой, бревенчатый, горел весь одновременно. Криков из дома не слышали, но там соседи кричали, охали, ахали и шум от машин. Потом часа в два муж пошел снова, сказал, нашли мужчину, а потом детей. Спасатели, кто вытаскивал тела, плакали, молодой мальчик спасатель... Лично семью не знали, но семья была порядочная, по словам соседей.
Пожарные проливали дом до двух часов ночи.
— Как известно мне, погиб сын хозяйки и вся его семья — беременная жена и двое детей. Хозяйка в свою очередь пыталась до последнего вытащить, ее кое-как увезли оттуда, — добавила другая очевидица.
Многие не могут до сих пор поверить в гибель Максима и его семьи.
— Какой кошмар, я не знала. Мы одногруппниками были, давно не виделись. Ничего плохого сказать не могу, порядочный, добрый, отзывчивый парень! — подчеркивает бывшая одногруппница Максима.
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