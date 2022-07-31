Погибли 3-летний мальчик и 11-летняя девочка: возбуждено дело из-за смерти четырех человек в огне (онлайн)
Еще одна женщина успела выбежать из дома
Под Новосибирском в пожаре погибли двое детей и двое взрослых. Трагедия произошла в Коченевском районе в СНТ «Энергетик» около 23:00.
Собираем все, что известно о пожаре в режиме онлайн.
— Дача в этом же СНТ. Около 00:00 услышали крики на улице, проснулись. Мимо ехала пожарная машина с сиреной — дороги узкие, им было тяжело тут проехать... В окно был виден огонь домов через 10, мы оделись, вышли, побежали ближе. Люди туда уже бежали, кто-то с ведром, но смысла уже не было, сильно горело. Мы подошли, когда пожарные уже начали тушить, всех отогнали, кто был близко. Такое ощущение, что полыхало до неба, дом сухой, бревенчатый, горел весь одновременно. Криков из дома не слышали, но там соседи кричали, охали, ахали и шум от машин. Потом часа в два муж пошел снова, сказал, нашли мужчину, а потом детей. Спасатели, кто вытаскивал тела, плакали, молодой мальчик спасатель... Лично семью не знали, но семья была порядочная, по словам соседей, — рассказала очевидица пожара.
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Еще одно фото с места пожара.
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С места пожара изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.
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Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей и двух взрослых в пожаре в СНТ «Энергетик» в Коченевском районе. Трагедия произошла 30 июля, около 23:00.
— Предварительно установлено, что ночью в доме по улице Центральной СНТ «Энергетик» произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела
На месте работает следственно-оперативная группа.
— Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4 человек в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — добавили в ведомстве.
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Первое фото с места происшествия.
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— Все неотложные работы были завершены в 02:16. В результате пожара огнем поврежден дачный дом на площади 20 квадратных метров. На реагирование задействовали 29 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 6 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
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На месте пожара сейчас работает следственно-оперативная группа: дознаватели МЧС России и следователи.
Также с родственниками, соседями работают психологи ГУ МЧС по Новосибирской области для оказания экстренной психологической помощи.
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В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация о пожаре поступила вчера в 23:46.
— Поступило сообщение от очевидцев о пожаре в двухэтажном доме в СНТ «Энергетик». На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади, произошло обрушение потолочных перекрытий. В течение 35 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В ходе проведения работ при разборе обгоревших конструкций и проливке обнаружены двое взрослых и двое детей без признаков жизни. Площадь пожара — 20 кв. м. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалась
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— Под Чиком сегодня сгорел дачный дом, по словам рядом живущих дачников и тех, кто пытался хоть как-то помочь, погибли 2 ребятишек, беременная женщина и еще одна женщина, — сообщил один из читателей НГС.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, подтвердил гибель детей, но детали уточнить не смог.
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