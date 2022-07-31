Сгорели
3-летний мальчик и 11-летняя девочка: возбуждено дело из-за гибели детей и взрослых в пожаре
На месте работает следственно-оперативная группа
Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей и двух взрослых в пожаре в СНТ «Энергетик» в Коченевском районе. Трагедия произошла 30 июля, около 23:00.
— Предварительно установлено, что ночью в доме по улице Центральной СНТ «Энергетик» произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела
На месте работает следственно-оперативная группа.
— Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4 человек в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — добавили в ведомстве.
Изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.
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