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Тема дняСгорели 3-летний мальчик и 11-летняя девочка
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Сгорела семья с двумя детьми

Сгорели 3-летний мальчик и 11-летняя девочка: возбуждено дело из-за гибели детей и взрослых в пожаре

На месте работает следственно-оперативная группа

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Так теперь выглядит сгоревший дом

Так теперь выглядит сгоревший дом

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Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей и двух взрослых в пожаре в СНТ «Энергетик» в Коченевском районе. Трагедия произошла 30 июля, около 23:00.

— Предварительно установлено, что ночью в доме по улице Центральной СНТ «Энергетик» произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, 3-летнего мальчика и 11-летней девочки, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

На месте работает следственно-оперативная группа.

— Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4 человек в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — добавили в ведомстве.

Изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

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