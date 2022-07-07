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«Тойота» полностью сгорела на Октябрьском мосту — клубы дыма поднялись над дорогой

Водитель не пострадал

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Инцидент произошел сегодня вечером

Инцидент произошел сегодня вечером

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В Новосибирске 7 июля около 6 часов вечера на Октябрьском мосту загорелся автомобиль «Тойота». По информации группы «АСТ-54», машина вспыхнула при движении в сторону правого берега в районе станции «Спортивная».

— 18:04 силы пожаро-спасательного гарнизона Новосибирска реагировали на возгорание автомобиля, расположенного на Октябрьском мосту. На момент прибытия автомобиль был в огне. Огнем поврежден автомобиль марки «Тойота». В 18:17 открытое горение было ликвидировано, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Вечером в среду, 29 июня, в СНТ «Союз» загорелась дача. Столб черного дыма было заметно издалека.

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