Столб черного дыма поднялся на Затулинке — что там случилось

Из-за ранней и теплой весны в Новосибирске даже вводили особый противопожарный режим. Его установили 15 апреля. Уже тогда в области вовсю полыхали ландшафтные пожары, большая часть которых началась из-за пала травы. Количество пожаров побило рекорд последних пяти лет. 26 мая режим сняли «в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки».