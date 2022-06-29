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Столб черного дыма поднялся на Затулинке — что там случилось

В одном из садовых товариществ загорелась дача

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Дым от пожара было видно издалека

Дым от пожара было видно издалека

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Вечером в среду, 29 июня, в СНТ «Союз» загорелась дача. Столб черного дыма было заметно издалека.

Как уточнили в МЧС, домик сгорел полностью, но никто не пострадал. Пожар попал на видео — на кадрах видно, как пламя полностью охватило деревянный домик.

В начале июня на острове Кудряш в СНТ «Волна» в Новосибирском районе сгорел дачный дом. Хозяйке дачи стало плохо, ей понадобилась помощь врачей.

Из-за ранней и теплой весны в Новосибирске даже вводили особый противопожарный режим. Его установили 15 апреля. Уже тогда в области вовсю полыхали ландшафтные пожары, большая часть которых началась из-за пала травы. Количество пожаров побило рекорд последних пяти лет. 26 мая режим сняли «в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки».

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