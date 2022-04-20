«Увеличение глобальное»: в НСО зарегистрировали максимальное количество пожаров за 5 лет
Рекордный показатель был зафиксирован 16 апреля
16 апреля в Новосибирской области зарегистрировали максимальное количество термоточек за последние 5 лет. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
— 1500 термоточек — это пиковое значение по всему промежутку последних 5 лет, по статистике. Такого количества термически активных точек на территории Новосибирской области единомоменто не регистрировалось ни разу, включая сложный 2020 год, — сказал Виктор Орлов.
За этот сезон в регионе уже произошло 3479 пожаров, из них 2326 — ландшафтные.
— Увеличение по сравнению с прошлым годом глобальное. Ухудшение обстановки произошло с 14 апреля, — отметил Виктор Орлов.
На сегодня 2/3 всех пожаров в регионе — ландшафтные. Вместе с тем в этом году снизилось количество термоточек вблизи населенных пунктов. Раньше процент таких пожаров составлял 90, теперь 70. По словам Виктора Орлова, это значит, что население стало ответственнее относиться к правилам пожарной безопасности.
Наиболее «горимые» районы области — Куйбышевский, Убинский, Каргатский и Северный.
По данным регионального Минприроды, с начала пожароопасного сезона на территории области возникло 25 лесных пожаров на общей площади
До 10 мая в Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запретили жечь траву до 10 мая, нарушителей ждут крупные штрафы. На фоне смога от пожаров в понедельник, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха в городе достиг максимальной отметки. Мы следили за ситуацией в онлайн-трансляции.