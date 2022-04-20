«Увеличение глобальное»: в НСО зарегистрировали максимальное количество пожаров за 5 лет

16 апреля в Новосибирской области зарегистрировали максимальное количество термоточек за последние 5 лет. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

— 1500 термоточек — это пиковое значение по всему промежутку последних 5 лет, по статистике. Такого количества термически активных точек на территории Новосибирской области единомоменто не регистрировалось ни разу, включая сложный 2020 год, — сказал Виктор Орлов.