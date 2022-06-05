Дачный дом вспыхнул на острове Кудряш — хозяйке понадобилась помощь врачей
Огонь полностью покрыл дом из бруса
Утром 5 июня на острове Кудряш в СНТ «Волна» в Новосибирском районе сгорел дачный дом. Хозяйке дачи стало плохо, ей понадобилась помощь врачей.
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, до места спасателям пришлось добираться на пожарном катере.
— В 08:03, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, — пожарного катера — было установлено, что открытым огнем полностью охвачен дачный дом из бруса. В 08:11 пожар был локализован, в 08:40 открытое горение было ликвидировано, — сообщил Винаков.
Пока спасатели тушили дом, его хозяйке стало плохо, она жаловалась на боли в сердце. Женщину отвезли на берег и передали сотрудникам скорой помощи.
— От госпитализации отказалась, ей была оказана врачебная помощь, — добавил Павел Винаков.
СНТ на острове Кудряш — одно из самых необычных в области. Добраться туда можно только на катере или теплоходе, но несмотря на все сложности с доставкой стройматериалов, на острове умудрились построить больше тысячи дач. Здесь мы рассказывали, как живут дачники на острове посреди Оби.