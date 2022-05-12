Следователи ищут мать младенца, чей труп нашли на свалке в Новосибирске
По факту убийства завели уголовное дело
В Новосибирске следователи ищут мать девочки-младенца, чей труп нашли на мусорном полигоне 6 мая.
— По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по НСО.
Тех, кто знает о причастных к преступлению, просят обратиться в Следственный отдел по Дзержинскому району или ГУ МВД по НСО, сообщить также можно по телефонам 8–383–203–57–39, 8–383–208–24–14, 8–913–062–83–00, 8–383–232–28–39, 8–913–948–22–81.
В апреле в селе Шагалово под Новосибирском нашли останки двух младенцев. Позже следователям удалось найти их мать. Она рассказала, что дети родились мертвыми.