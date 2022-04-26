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СрочноЗадержана мать двух детей, найденных мертвыми
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Дело об останках двух младенцев в НСО: задержана мать — она заявила, что родила их мертвыми

Она призналась, что вынесла их за сарай

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Останки детей случайно нашел мальчик

Останки детей случайно нашел мальчик

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В Новосибирской области задержали женщину, которую подозревают в убийстве двух младенцев — их скелеты обнаружил мальчик в селе Шагалово Коченевского района. Останки он нашел 21 апреля около 17:00 за надворными постройками у дома по улице Центральной.

— Следователями, криминалистами в короткие сроки выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в качестве свидетелей допрошено свыше 100 человек, получены образцы слюны для сравнительного исследования у 181 человека, проведены обыски, назначены судебные геномные экспертизы. В результате этого была установлена причастность к совершению данного преступления 29-летней жительницы Коченевского района Новосибирской области, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей, — рассказали корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что женщина подробно рассказала об обстоятельствах преступления, а также подтвердила свои показания на месте.

— Она пояснила, что в доме родила двоих детей, которые якобы не подавали признаков жизни, после чего их тела отнесла за сарай, — добавили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что детей женщина родила в ноябре.

— Ранее подозреваемая на учете в полиции не состояла. Также установлено, что в медицинское учреждение по беременности не обращалась, никому об этом не сообщала, — отметили в полиции.

Женщину задержали. Продолжается расследование уголовное дела по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего).

Накануне корреспонденты НГС побывали в селе, где произошел инцидент — подробности можно почитать здесь.

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