Дело об останках двух младенцев в НСО: задержана мать — она заявила, что родила их мертвыми

В Новосибирской области задержали женщину, которую подозревают в убийстве двух младенцев — их скелеты обнаружил мальчик в селе Шагалово Коченевского района. Останки он нашел 21 апреля около 17:00 за надворными постройками у дома по улице Центральной.



— Следователями, криминалистами в короткие сроки выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в качестве свидетелей допрошено свыше 100 человек, получены образцы слюны для сравнительного исследования у 181 человека, проведены обыски, назначены судебные геномные экспертизы. В результате этого была установлена причастность к совершению данного преступления 29-летней жительницы Коченевского района Новосибирской области, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей, — рассказали корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.