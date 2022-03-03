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17-этажка загорелась в Кировском районе — из здания эвакуировали 12 человек

На месте работали пожарные

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На месте было несколько пожарных машин

На месте было несколько пожарных машин

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Утром 3 марта в Кировском районе Новосибирска случился пожар в 17-этажном доме. Из здания эвакуировали 4 человека, еще 8 выбежали сами.

По информации паблика АСТ-54, пожар случился в квартире на 6-м этаже. В МЧС по региону уточнили, что пожар начался в 07:28.

— При помощи спасательного устройства личным составом эвакуированы 4 человека, самостоятельно эвакуировались 8 человек. На тушении задействованы 8 единиц техники и 18 человек личного состава, — прокомментировали в министерстве.

Ночью 25 февраля в Железнодорожном районе Новосибирска случился пожар в строящемся доме. Огонь вспыхнул на 19-м этаже здания. Жители района слышали взрывы.

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МЧСогоньпожар
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