17-этажка загорелась в Кировском районе — из здания эвакуировали 12 человек

Утром 3 марта в Кировском районе Новосибирска случился пожар в 17-этажном доме. Из здания эвакуировали 4 человека, еще 8 выбежали сами.
По информации паблика АСТ-54, пожар случился в квартире на
— При помощи спасательного устройства личным составом эвакуированы 4 человека, самостоятельно эвакуировались 8 человек. На тушении задействованы 8 единиц техники и 18 человек личного состава, — прокомментировали в министерстве.
Ночью 25 февраля в Железнодорожном районе Новосибирска случился пожар в строящемся доме. Огонь вспыхнул на