«Были взрывы на верхнем этаже»: ночью в новосибирске вспыхнул дом

Ночью 25 февраля в Железнодорожном районе Новосибирска случился пожар в строящемся доме. Огонь вспыхнул на 19-м этаже здания.
— Горит новостройка, «Беринг». Были взрывы на верхнем этаже, наверное, сварка. В 1:20 вызвали пожарных, приехали пожарные, полиция, — рассказала НГС читательница Екатерина. Ей удалось заснять пламя на видео.
О пожаре сообщал и паблик АСТ-54 «ВКонтакте». По информации сообщества, на месте дежурила скорая помощь, автолестницы, а пожарные развернули оперативный штаб.
В МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре. Там сообщили, что огонь вспыхнул в
— На ул. Прибрежная произошел пожар в строящемся жилом доме. В результате на 19-м этаже огнем повреждена гидроизоляция, — рассказали спасатели.
Локализировать пожару удалось в 02:32, ликвидировать — в 03:17.
НГС направил запрос застройщику ЖК «Беринг».
13 февраля в новосибирской многоэтажке на улице Фрунзе в Дзержинском районе огонь охватил квартиру — людей спускали с верхних этажей.