«Были взрывы на верхнем этаже»: ночью в новосибирске вспыхнул дом

Локализировать пожару удалось в 02:32, ликвидировать — в 03:17.

НГС направил запрос застройщику ЖК «Беринг».

13 февраля в новосибирской многоэтажке на улице Фрунзе в Дзержинском районе огонь охватил квартиру — людей спускали с верхних этажей.

