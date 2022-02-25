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«Были взрывы на верхнем этаже»: ночью в новосибирске вспыхнул дом

На месте работала скорая помощь

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Жители ближайших домов слышали взрывы

Жители ближайших домов слышали взрывы

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Ночью 25 февраля в Железнодорожном районе Новосибирска случился пожар в строящемся доме. Огонь вспыхнул на 19-м этаже здания.

— Горит новостройка, «Беринг». Были взрывы на верхнем этаже, наверное, сварка. В 1:20 вызвали пожарных, приехали пожарные, полиция, — рассказала НГС читательница Екатерина. Ей удалось заснять пламя на видео.

О пожаре сообщал и паблик АСТ-54 «ВКонтакте». По информации сообщества, на месте дежурила скорая помощь, автолестницы, а пожарные развернули оперативный штаб.

В МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре. Там сообщили, что огонь вспыхнул в

— На ул. Прибрежная произошел пожар в строящемся жилом доме. В результате на 19-м этаже огнем повреждена гидроизоляция, — рассказали спасатели.

Локализировать пожару удалось в 02:32, ликвидировать — в 03:17.

НГС направил запрос застройщику ЖК «Беринг».

13 февраля в новосибирской многоэтажке на улице Фрунзе в Дзержинском районе огонь охватил квартиру — людей спускали с верхних этажей.

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МЧСпожар
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