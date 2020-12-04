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В центре Новосибирска столкнулись маршрутка и автобус — пострадала одна из пассажирок

ДТП произошло в 07:40 утра

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Из-за ДТП на Октябрьской магистрали образовался небольшой затор

Из-за ДТП на Октябрьской магистрали образовался небольшой затор

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В Новосибирске в столкновении маршрутки и автобуса пострадала пассажирка

Сегодня, 4 декабря, в центре города столкнулись автобус и маршрутка, в результате чего один из пассажиров получил травму.

Как сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, авария произошла на улице Каменской на остановке «Театр Глобус»: маршрутка, следовавшая по маршруту № 45, столкнулась с автобусом № 98, который в этот момент стоял на остановке.

— В результате ДТП пассажирка 45-й маршрутки, женщина 35 лет, с травмами головы доставлена в больницу, — добавил он.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

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На этой неделе пострадала пассажирка автобуса № 96 — она выпрыгнула из автобуса во время остановки и повредила ногу. Девушку забрала скорая.

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ДТПавтобусмаршрутка
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