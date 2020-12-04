В центре Новосибирска столкнулись маршрутка и автобус — пострадала одна из пассажирок

Сегодня, 4 декабря, в центре города столкнулись автобус и маршрутка, в результате чего один из пассажиров получил травму.

Как сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, авария произошла на улице Каменской на остановке «Театр Глобус»: маршрутка, следовавшая по маршруту № 45 , столкнулась с автобусом № 98 , который в этот момент стоял на остановке.

— В результате ДТП пассажирка 45-й маршрутки, женщина 35 лет, с травмами головы доставлена в больницу, — добавил он.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.