В центре Новосибирска столкнулись маршрутка и автобус — пострадала одна из пассажирок

В Новосибирске в столкновении маршрутки и автобуса пострадала пассажирка
Сегодня, 4 декабря, в центре города столкнулись автобус и маршрутка, в результате чего один из пассажиров получил травму.
Как сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, авария произошла на улице Каменской на остановке «Театр Глобус»: маршрутка, следовавшая по маршруту
— В результате ДТП пассажирка 45-й маршрутки, женщина 35 лет, с травмами головы доставлена в больницу, — добавил он.
На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.
На этой неделе пострадала пассажирка автобуса