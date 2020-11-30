Пассажирка с тяжелым рюкзаком выпрыгнула из салона и повредила ногу — за ней приехала скорая

В Новосибирске пассажирка получила травму в автобусе № 96
Сегодня утром, 30 ноября, в районе остановки «Ломоносова» произошел несчастный случай с одной из пассажирок автобуса
— Девушка с рюкзаком, приличным по тяжести, стала выходить. То ли она споткнулась, то ли ногу не так поставила — по камерам видно, что это был прыжок. Видно было, как она падает и на бордюр ногу ставит. Это именно был прыжок, — добавили в диспетчерской.
Инцидент произошел около 10 часов утра, к месту вызвали скорую, которая прибыла примерно через 15–20 минут. Известно, что девушка к моменту вызова медиков находилась в сознании.
Получить информацию у главного врача Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирины Большаковой не удалось, ее телефон был недоступен.
— Автобус сейчас стоит и стоять будет еще, пока работники ГИБДД не приедут и не оформят материал, — добавили в диспетчерской маршруте
В июле в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП — пенсионерке зажало руку дверью автобуса, она попала под колеса и погибла.