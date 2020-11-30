Пассажирка с тяжелым рюкзаком выпрыгнула из салона и повредила ногу — за ней приехала скорая

Сегодня утром, 30 ноября, в районе остановки «Ломоносова» произошел несчастный случай с одной из пассажирок автобуса № 96 . Как рассказали корреспонденту в диспетчерской, обслуживающей этот маршрут, девушка, выходя из салона, споткнулась и упала на бордюр.



— Девушка с рюкзаком, приличным по тяжести, стала выходить. То ли она споткнулась, то ли ногу не так поставила — по камерам видно, что это был прыжок. Видно было, как она падает и на бордюр ногу ставит. Это именно был прыжок, — добавили в диспетчерской.

