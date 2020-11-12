Новосибирское СИЗО получило сообщение о заложенной бомбе — прошла эвакуация

Сегодня, 12 ноября, эвакуировали людей из административного здания СИЗО на улице Караваева в Дзержинском районе Новосибирска. Руководство получило сообщение о «минировании».



— На электронную почту учреждения поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области. В данный момент проводится проверка, на территории учреждения работает оперативная группа. Обстановка в следственном изоляторе стабильная, работа организована в штатном режиме, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.