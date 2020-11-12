Новосибирское СИЗО получило сообщение о заложенной бомбе — прошла эвакуация

Полиция проверяет информацию о заложенной бомбе в новосибирском СИЗО
Сегодня, 12 ноября, эвакуировали людей из административного здания СИЗО на улице Караваева в Дзержинском районе Новосибирска. Руководство получило сообщение о «минировании».
— На электронную почту учреждения поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в
В ведомстве уточнили, что эвакуация прошла в административном здании, где находятся сотрудники колонии и адвокаты, на работе изолятора с заключенными инцидент никак не сказался.
Вечером 11 ноября в исправительной колонии