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Новосибирское СИЗО получило сообщение о заложенной бомбе — прошла эвакуация

На территории следственного изолятора работает оперативная группа

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 Информация о бомбе поступила на почту

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Полиция проверяет информацию о заложенной бомбе в новосибирском СИЗО

Сегодня, 12 ноября, эвакуировали людей из административного здания СИЗО на улице Караваева в Дзержинском районе Новосибирска. Руководство получило сообщение о «минировании».

— На электронную почту учреждения поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области. В данный момент проводится проверка, на территории учреждения работает оперативная группа. Обстановка в следственном изоляторе стабильная, работа организована в штатном режиме, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

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В ведомстве уточнили, что эвакуация прошла в административном здании, где находятся сотрудники колонии и адвокаты, на работе изолятора с заключенными инцидент никак не сказался.

Вечером 11 ноября в исправительной колонии ИК-13, расположенной в Раисино Новосибирской области, в мусоросборнике обнаружили труп 39-летнего заключенного. Источники «Тайга.инфо» сообщали о бунте в колонии. На территории учреждения заключенные якобы выключили свет и не пускали на смену сотрудников. В ГУФСИН заявили, что конфликт произошел из-за неприязни, возникшей между заключенными.

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ГУФСИНбомба
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