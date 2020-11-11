«Обнаружено тело, на место выехал следователь»: СК объяснил, что произошло в колонии под Новосибирском

Следственный комитет прокомментировал информацию о волнениях в исправительной колонии № 13, которая располагается в селе Раисино в Убинском районе Новосибирской области.

Ранее «Тайга.инфо» со ссылкой на источники сообщала о бунте на территории ИК. Аналогичная информация поступила и корреспонденту НГС от адвоката. В СК тем не менее утверждают: бунта нет.

— Это дезинформация. Никакого бунта нет. Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.