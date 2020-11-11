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«Обнаружено тело, на место выехал следователь»: СК объяснил, что произошло в колонии под Новосибирском

Источники сообщают о волнениях среди заключенных. УФСИН молчит. Следователи опровергают информацию о бунте

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Следственный комитет сообщил, что в колонии нашли тело&nbsp;осужденного с признаками насильственной смерти

Следственный комитет сообщил, что в колонии нашли тело осужденного с признаками насильственной смерти

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В исправительной колонии Убинского района нашли тело заключенного

Следственный комитет прокомментировал информацию о волнениях в исправительной колонии № 13, которая располагается в селе Раисино в Убинском районе Новосибирской области.

Ранее «Тайга.инфо» со ссылкой на источники сообщала о бунте на территории ИК. Аналогичная информация поступила и корреспонденту НГС от адвоката. В СК тем не менее утверждают: бунта нет.

— Это дезинформация. Никакого бунта нет. Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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По данным источника НГС, в ИК-13 заключенные выключили свет и не пускали на смену сотрудников. Также сообщалось о погибших. Причиной волнений называли «беспредел сотрудников».

Корреспонденту НГС не удалось связаться с пресс-службой ГУФСИН России по Новосибирской области. В администрации колонии также не ответили на звонки.

Если у вас есть какая-либо информация о произошедшем в исправительной колонии №13, сообщите об этом в нашу редакцию.

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В декабре прошлого года стало известно о массовой голодовке в ИК-8 после введения туда сотрудников спецподразделения «Корсар». Об этом тогда сообщал куратор проекта «Гулагу.нет», выступающий против коррупции и пыток в России. В ГУФСИН опровергли пытки и избиение заключенных.

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Следственный комитетИК-13
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