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ГУФСИН назвало причину смертельного конфликта между заключенными в исправительной колонии

По факту смерти мужчины проводится проверка

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На место выезжала бригада скорой и сотрудники правоохранительных органов

На место выезжала бригада скорой и сотрудники правоохранительных органов

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ГУФСИН сообщило подробности смерти заключенного в новосибирской колонии

В ГУФСИН прокомментировали информацию о смерти заключенного в колонии ИК-13, которая находится в Убинском районе Новосибирской области.

— Сообщаем, что на почве личных неприязненных отношений между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травмы несовместимые с жизнью, — сообщили НГС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

На место вызвали бригаду скорой и сотрудников правоохранительных органов. По факту смерти мужчины проводится проверка.

Ранее источники «Тайги.Инфо» сообщали о бунте в колонии. На территории учреждения заключенные якобы выключили свет и не пускали на смену сотрудников.

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— По факту размещения в СМИ информации о бунте в ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, — сообщили в ГУФСИН.

На прошлой неделе, 6 ноября, из окна инфекционной больницы в Новосибирске выпала девушка. Позже выяснилось, что она — заключенная, которую сотрудники системы исполнения наказаний привезли в «Центр СПИД».

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ГУФСИНзаключенныйколония
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