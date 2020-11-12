ГУФСИН назвало причину смертельного конфликта между заключенными в исправительной колонии

В ГУФСИН прокомментировали информацию о смерти заключенного в колонии ИК-13, которая находится в Убинском районе Новосибирской области.



— Сообщаем, что на почве личных неприязненных отношений между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травмы несовместимые с жизнью, — сообщили НГС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

На место вызвали бригаду скорой и сотрудников правоохранительных органов. По факту смерти мужчины проводится проверка.

Ранее источники «Тайги.Инфо» сообщали о бунте в колонии. На территории учреждения заключенные якобы выключили свет и не пускали на смену сотрудников.