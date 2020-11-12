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Били руками и ногами: следователи рассказали подробности убийства заключенного в новосибирской колонии

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело

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Обстоятельства происшествия уточняются

Обстоятельства происшествия уточняются

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Подробности убийства заключенного в новосибирской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 39-летнего мужчины в колонии ИК-13 в Убинском районе Новосибирской области.

— Вечером 11 ноября примерно в 23:20 в мусоросборнике промышленной зоны ФКУ ИК-13 обнаружено тело 39-летнего осужденного с признаками насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В Следственном комитете уточнили, что погибшего били руками и ногами. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

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Ранее источники «Тайга.инфо» сообщали о бунте в колонии. На территории учреждения заключенные якобы выключили свет и не пускали на смену сотрудников. В ГУФСИНе заявили, что конфликт произошел из-за неприязни, возникшей между заключенными.

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ГУФСИНубийство
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