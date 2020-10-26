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Появилось видео массового ДТП под Новосибирском — там столкнулись 4 машины

Одного из водителей доставили в больницу

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В результате столкновения автомобили задели еще две попутные машины

В результате столкновения автомобили задели еще две попутные машины

Появилось видео массовой аварии с 4 машинами под Новосибирском

Сегодня, 26 октября, в сети появилось видео массовой аварии с четырьмя автомобилями, которая произошла вчера вечером на трассе под Новосибирском. В результате столкновения пострадал один из водителей, его доставили в больницу города Оби.

— 25 октября в 20:20 водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Volvo XC-70, двигался по автомобильной дороге Р-254 со стороны Коченёво в сторону Новосибирска. На 1430-м км совершил столкновение с автомобилем Hino Ranger под управлением водителя 1968 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате автомобиль Hino совершил столкновение с автомобилем Mazda СХ-5, который двигался попутно. После чего автомобиль Volvo столкнулся с Nissan March, — сообщили НГС в группе пропаганды ГИБДД России по Новосибирской области.

Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

За рулем автомобилей Mazda и Nissan были женщины 1978 и 1996 годов рождения. В ДТП пострадал водитель Volvo.

— Его доставили в больницу города Оби с закрытым переломом головки левой плечевой кости и множественными переломами левого предплечья, — рассказали в ГИБДД.

В конце прошлой недели массовое ДТП произошло на дороге от Верх-Тулы до села Ленинское. Тогда «Тойота» сошла в кювет после столкновения с трактором.

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ГИБДДДТПНовосибирский районмассовая аварияР-254
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