Появилось видео массового ДТП под Новосибирском — там столкнулись 4 машины

Появилось видео массовой аварии с 4 машинами под Новосибирском
Сегодня, 26 октября, в сети появилось видео массовой аварии с четырьмя автомобилями, которая произошла вчера вечером на трассе под Новосибирском. В результате столкновения пострадал один из водителей, его доставили в больницу города Оби.
— 25 октября в 20:20 водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Volvo XC-70, двигался по автомобильной дороге Р-254 со стороны Коченёво в сторону Новосибирска. На
Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
За рулем автомобилей Mazda и Nissan были женщины 1978 и 1996 годов рождения. В ДТП пострадал водитель Volvo.
— Его доставили в больницу города Оби с закрытым переломом головки левой плечевой кости и множественными переломами левого предплечья, — рассказали в ГИБДД.
В конце прошлой недели массовое ДТП произошло на дороге от Верх-Тулы до села Ленинское. Тогда «Тойота» сошла в кювет после столкновения с трактором.