Появилось видео массового ДТП под Новосибирском — там столкнулись 4 машины

Сегодня, 26 октября, в сети появилось видео массовой аварии с четырьмя автомобилями, которая произошла вчера вечером на трассе под Новосибирском. В результате столкновения пострадал один из водителей, его доставили в больницу города Оби.

— 25 октября в 20:20 водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Volvo XC-70, двигался по автомобильной дороге Р-254 со стороны Коченёво в сторону Новосибирска. На 1430-м км совершил столкновение с автомобилем Hino Ranger под управлением водителя 1968 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате автомобиль Hino совершил столкновение с автомобилем Mazda СХ-5, который двигался попутно. После чего автомобиль Volvo столкнулся с Nissan March, — сообщили НГС в группе пропаганды ГИБДД России по Новосибирской области.