«Тойота» сошла в кювет после столкновения с трактором под Новосибирском

Сегодня утром, 23 октября, под Новосибирском в районе села Ленинское столкнулись несколько автомобилей.
— Поступило несколько сообщений. Первое поступило в 07:30, следующее — в 07:45. В первом говорилось о том, что на дороге от Ленинского столкнулись трактор и «Тойота». Второе, что сошел в кювет автомобиль «Тойота». В третьем сообщили, что между селом Ленинском и Верх-Тулой авария с несколькими автомобилями, возможно, с пострадавшими, — рассказали НГС в службе 112.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, знаете информацию о пострадавших, то сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.
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Другое массовое ДТП произошло в Новосибирске под Бугринским мостом. В нем столкнулись сразу 5 автомобилей.