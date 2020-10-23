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«Тойота» сошла в кювет после столкновения с трактором под Новосибирском

Авария произошла на дороге от Верх-Тулы до села Ленинское

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Один из автомобилей упал в кювет

Один из автомобилей упал в кювет

Сегодня утром, 23 октября, под Новосибирском в районе села Ленинское столкнулись несколько автомобилей.

— Поступило несколько сообщений. Первое поступило в 07:30, следующее — в 07:45. В первом говорилось о том, что на дороге от Ленинского столкнулись трактор и «Тойота». Второе, что сошел в кювет автомобиль «Тойота». В третьем сообщили, что между селом Ленинском и Верх-Тулой авария с несколькими автомобилями, возможно, с пострадавшими, — рассказали НГС в службе 112.

Движение на дороге сейчас затруднено

Движение на дороге сейчас затруднено

Если вы стали свидетелем этого ДТП, знаете информацию о пострадавших, то сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.

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Другое массовое ДТП произошло в Новосибирске под Бугринским мостом. В нем столкнулись сразу 5 автомобилей.

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