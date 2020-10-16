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Массовое ДТП произошло ночью на Большевистской под Бугринским мостом — здесь столкнулись пять машин

О пострадавших очевидцы не сообщали

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Грузовая ГАЗель столкнулась с пятью легковыми автомобилями

Грузовая ГАЗель столкнулась с пятью легковыми автомобилями

Ночное массовое ДТП произошло на Большевистской под Бугринским мостом

В ночь на пятницу, 16 октября, на улице Большевистская под Бугринским мостом произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», около полуночи здесь при движении в сторону центра Новосибирска столкнулись грузовая ГАЗель, которую в результате аварии развернуло поперёк проезжей части, и легковые автомобили Audi, Infiniti, Scoda и KIA.


Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. О пострадавших очевидцы не сообщали. Автомобили заняли две левые полосы движения, но дорожное движение авария не затруднила — было поздно и дороги были свободны.

На прошлой неделе в Новосибирске произошло другое массовое ДТП, которое блокировало проезд по Винаповскому мосту.

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БольшевистскаяДТПавария
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