Массовое ДТП произошло ночью на Большевистской под Бугринским мостом — здесь столкнулись пять машин

Ночное массовое ДТП произошло на Большевистской под Бугринским мостом
В ночь на пятницу, 16 октября, на улице Большевистская под Бугринским мостом произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.
По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», около полуночи здесь при движении в сторону центра Новосибирска столкнулись грузовая ГАЗель, которую в результате аварии развернуло поперёк проезжей части, и легковые автомобили Audi, Infiniti, Scoda и KIA.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. О пострадавших очевидцы не сообщали. Автомобили заняли две левые полосы движения, но дорожное движение авария не затруднила — было поздно и дороги были свободны.
На прошлой неделе в Новосибирске произошло другое массовое ДТП, которое блокировало проезд по Винаповскому мосту.