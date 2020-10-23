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На Ипподромской иномарка вертикально застряла в отбойнике — есть пострадавшие

На место выехала скорая

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Машину помогли перевернуть очевидцы

Машину помогли перевернуть очевидцы

В ДТП на Ипподромской пострадало несколько человек

Поздно вечером в пятницу, 23 октября, в Новосибирске на улице Ипподромской произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в результате аварии один из автомобилей вертикально застрял в металлическом ограждении. Очевидцы помогли опустить машину в горизонтальное положение. На место следует бригада скорой помощи.

Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 поступила в 21:20.

— Столкновение двух легковых автомобилей. «Тойота» застряла в отбойнике, «Субару» скрылся с места аварии. Пострадали несколько человек. Одна женщина в плохом состоянии, — говорилось в сообщении.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили, уточнив, что, предварительно, есть пострадавшие. На место выдвинулся экипаж ДПС.

Ранее в Дзержинском районе иномарка сбила 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

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ДТПстолкновение автомобилей
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