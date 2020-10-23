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В Дзержинском районе автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

Его доставили в больницу

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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

7-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Новосибирске

Вечером в пятницу, 23 октября, в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

— Водитель 1971 года рождения, двигаясь на автомобиле Kia Cerato по улице проспект Дзержинского в сторону ТСТ «Золотая горка», в 100 метрах от здания № 120 проспекта Дзержинского совершил наезд на мальчика 7 лет, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

В результате ребенка доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. На месте работает экипаж ГИБДД.

На прошлой неделе грузовик сбил женщину и мужчину с ребенком на руках, когда они переходили дорогу.

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ДТПсбил ребенка
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