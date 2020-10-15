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В Новосибирске грузовик сбил женщину и мужчину с ребёнком на руках — пострадавших доставили в больницу

Они переходили дорогу по пешеходному переходу

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Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД

В Дзержинском районе мужчина, женщина и ребёнок пострадали в ДТП

Вечером в четверг, 15 октября, в Дзержинском районе Новосибирска грузовик сбил двух взрослых и ребёнка, которые переходили дорогу.

— Водитель 1952 года рождения на автомобиле Iveco (грузовой с прицепом) двигался по улице Гусинобродское шоссе со стороны улицы Волочаевской в сторону улицы Есенина, у дома 64 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил на наезд на женщину 1982 года рождения и мужчину 1995 года рождения, у которого на руках находился годовалый ребёнок, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

В результате всех троих доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливает обстоятельства происшествия.

Вчера вечером «Ниссан» насмерть сбил мужчину, который находился на полосе движения. Позже водитель рассказал, что погибший лежал на дороге, свернувшись в клубок.

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