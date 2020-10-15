В Новосибирске грузовик сбил женщину и мужчину с ребёнком на руках — пострадавших доставили в больницу

Вечером в четверг, 15 октября, в Дзержинском районе Новосибирска грузовик сбил двух взрослых и ребёнка, которые переходили дорогу.

— Водитель 1952 года рождения на автомобиле Iveco (грузовой с прицепом) двигался по улице Гусинобродское шоссе со стороны улицы Волочаевской в сторону улицы Есенина, у дома 64 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил на наезд на женщину 1982 года рождения и мужчину 1995 года рождения, у которого на руках находился годовалый ребёнок, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.