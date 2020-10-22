В Новосибирске хоккеист скончался во время тренировки

Игрок Ночной хоккейной лиги умер на льду в Новосибирске
В четверг, 22 октября, в Новосибирске на малой арене ЛДС «Сибирь» умер 57-летний хоккеист НХЛ (Ночная хоккейная лига) Юрий Куприянчик.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации, трагедия произошла во время тренировки новосибирской команды «Филигран». Сообщается, что на протяжении 20 минут, пока ехала скорая, одноклубники и врач ледового комплекса пытались реанимировать мужчину, ещё 10 минут его спасали врачи. Однако хоккеист умер.
В региональном представительстве НХЛ в Новосибирской области подтвердили факт смерти Юрия Куприянчика.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким хоккеиста.
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В прошлом феврале игрок Ночной хоккейной лиги умер на льду во время матча.