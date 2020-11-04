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«Скоро потепление, выживете»: жители МЖК остались без отопления на несколько суток

Постоянные отключения в домах продолжаются с середины сентября

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Людей предупредили о снижении параметров и отключили тепло на несколько дней

Людей предупредили о снижении параметров и отключили тепло на несколько дней

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Несколько домов МЖК отключили от тепла на несколько дней

Жители нескольких домов в МЖК «Восточный» пожаловались на отключения тепла — на несколько дней без отопления остались ЖК «Золотые паруса» на улице Лазурной и старые дома на Высоцкого.

Как рассказала жительница дома на улице Высоцкого, 39 Ольга Федянович, в августе отключение горячей воды было плановым для ремонта, но с середины сентября горячую воду и отопление начали отключать каждую неделю.

— У нас 31 октября висело предупреждение на подъездах, что со 2 ноября будут снижены параметры, теплосети телефонограмму прислали, — говорит Ольга Федянович. — Мы уже все привыкли — ну будут так будут снижаться параметры. 2-го числа в 8 утра, как обещали, вода отключилась, отопление тоже. До 24 часов обещали дать. Естественно, ничего не получилось, они не понимали, почему параметры не поддерживаются. Это продлилось весь вторник. К 10 вечера появилась вода: не горячая, но можно было помыться, отопления как не было, так и нет. Мы дождались утра, и руководители ТСЖ и УК коллективно написали везде. За двое суток квартиры остыли, спать даже под одеялом невозможно. Сейчас нам говорят: терпите, город в курсе. Мол, скоро потепление будет, не переживайте, выживете.

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По словам жительницы дома на Высоцкого, 39, температура в квартирах опустилась до 17 градусов тепла. Такая же проблема в соседних домах: на Высокого, 39/1, 39/3 и в домах ЖК «Золотые паруса». Житель дома на Лазурной, 30 Андрей сообщил, что с началом отопительного сезона «начались мучения».

— Отопления то нет, то еле теплые батареи. Управляющая компания ссылается на проблемы с СГК, — написал мужчина.

Он поделился записями разговоров с диспетчерами управляющей компании и СГК: в УК «Дом» сообщили, что предупреждали о снижении параметров (температура подаваемой воды по замерам составила всего 30 градусов), в компании-поставщике тепла посоветовали написать в «народный контроль» и подчеркнули, что с их стороны всё в порядке.

— Специалисты ведут регулировку — добавление отпуска тепла в связи с увеличением отбора тепла, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК. — В ближайшие часы ситуация должна улучшиться.

Новосибирцы жаловались на отключения и в октябре: в Ленинском районе без тепла оставались детские сады и школы, в Кировском батареи остывали в сотнях домов, а в Заельцовском районе жители из-за дефектов оставались без тепла и горячей воды.

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МЖКСГКотключения отопления
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