«Скоро потепление, выживете»: жители МЖК остались без отопления на несколько суток

Жители нескольких домов в МЖК «Восточный» пожаловались на отключения тепла — на несколько дней без отопления остались ЖК «Золотые паруса» на улице Лазурной и старые дома на Высоцкого.



Как рассказала жительница дома на улице Высоцкого, 39 Ольга Федянович, в августе отключение горячей воды было плановым для ремонта, но с середины сентября горячую воду и отопление начали отключать каждую неделю.



— У нас 31 октября висело предупреждение на подъездах, что со 2 ноября будут снижены параметры, теплосети телефонограмму прислали, — говорит Ольга Федянович. — Мы уже все привыкли — ну будут так будут снижаться параметры. 2-го числа в 8 утра, как обещали, вода отключилась, отопление тоже. До 24 часов обещали дать. Естественно, ничего не получилось, они не понимали, почему параметры не поддерживаются. Это продлилось весь вторник. К 10 вечера появилась вода: не горячая, но можно было помыться, отопления как не было, так и нет. Мы дождались утра, и руководители ТСЖ и УК коллективно написали везде. За двое суток квартиры остыли, спать даже под одеялом невозможно. Сейчас нам говорят: терпите, город в курсе. Мол, скоро потепление будет, не переживайте, выживете.

