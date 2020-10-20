Сотня домов в Новосибирске осталась без тепла — прорвало трубу на Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске отключили тепло и горячую воду в 117 зданиях
В Новосибирске из-за прорыва теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев без тепла остались больше сотни домов. Ремонт идёт с 6 утра.
— В зоне отключения 117 зданий, в том числе 105 жилых домов в Кировском районе. Бригады обещают завершить работу сегодня же, 20 октября, до 23 часов. После этого подача тепла и горячей воды будет восстановлена. Чтобы устранить прорыв, требуются отключения — в основном, в течение одного дня, — сообщили в пресс-службе СГК.
В компании добавили, что в городе планируют устранить ещё несколько дефектов до 23 октября. Для этого не потребуются массовые отключения.
Напомним, что вчера житель Новосибирска рассказал, что во дворе его дома раскопали трубы, из которых постоянно льётся вода. В СГК объяснили, зачем это нужно. Также вчера в компании сообщили об отключении тепла в более чем 100 домах Заельцовского района.