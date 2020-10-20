Сотня домов в Новосибирске осталась без тепла — прорвало трубу на Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске из-за прорыва теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев без тепла остались больше сотни домов. Ремонт идёт с 6 утра.

— В зоне отключения 117 зданий, в том числе 105 жилых домов в Кировском районе. Бригады обещают завершить работу сегодня же, 20 октября, до 23 часов. После этого подача тепла и горячей воды будет восстановлена. Чтобы устранить прорыв, требуются отключения — в основном, в течение одного дня, — сообщили в пресс-службе СГК.

В компании добавили, что в городе планируют устранить ещё несколько дефектов до 23 октября. Для этого не потребуются массовые отключения.