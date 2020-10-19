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Более сотни домов в Заельцовском районе остались без отопления и горячей воды

Батареи остыли в домах на улицах Холодильной, Дуси Ковальчук, Тимирязева и Жуковского

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Решить проблему в СГК пообещали до вечера сегодняшнего дня

Решить проблему в СГК пообещали до вечера сегодняшнего дня

Более сотни домов в Новосибирске остались без тепла и горячей воды

Сегодня, 19 октября, около 110 домов Заельцовского района оказались без отопления и горячего водоснабжения из-за выявленных дефектов.

— С 6 утра устраняем дефекты на трубопроводе и в тепловой камере на магистральной теплотрассе по улице Холодильной, — сообщили в пресс-службе СГК.

Примерное время завершения работ — 19 часов 19 октября.

Муниципальный портал Новосибирска сообщает о 128 пострадавших жилых домах в Заельцовском районе, которые расположены на 16 улицах. В их числе дома на улицах Тимирязева, Холодильной, Дуси Ковальчук, Линейной, Галущака, Сухарной.

На прошлой неделе в Новосибирске из-за двух аварий на теплотрассах и износа задвижек отключили от тепла 153 дома в Кировском районе.

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СГКотключениеотопление
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