Более сотни домов в Заельцовском районе остались без отопления и горячей воды

Более сотни домов в Новосибирске остались без тепла и горячей воды
Сегодня, 19 октября, около 110 домов Заельцовского района оказались без отопления и горячего водоснабжения из-за выявленных дефектов.
— С 6 утра устраняем дефекты на трубопроводе и в тепловой камере на магистральной теплотрассе по улице Холодильной, — сообщили в пресс-службе СГК.
Примерное время завершения работ — 19 часов 19 октября.
Муниципальный портал Новосибирска сообщает о 128 пострадавших жилых домах в Заельцовском районе, которые расположены на 16 улицах. В их числе дома на улицах Тимирязева, Холодильной, Дуси Ковальчук, Линейной, Галущака, Сухарной.
На прошлой неделе в Новосибирске из-за двух аварий на теплотрассах и износа задвижек отключили от тепла 153 дома в Кировском районе.