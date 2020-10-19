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На Титова раскопали трубы — теперь там безостановочно льётся вода. И её не выключат до завтра

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, с чем это связано

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Трубы раскопали сегодня утром

Трубы раскопали сегодня утром

В Новосибирске без остановки льётся вода из раскопанных труб

Утром 19 октября на улице Титова в Ленинском районе раскопали трубы. Один из местных жителей заметил, что из них постоянно льётся вода. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, какие работы там проводят.

— Вода бежит, хлещет, никого нет. Никто не отключает, — сообщил в редакцию местный житель Валерий Сараев.

Видео: читатель НГС Валерий Сараев

В СГК сообщили, что трубы раскопали для того, чтобы устранить дефект на внутриквартальной теплотрассе на улице Титова.

— Устранение запланировано на завтра в период с 10 до 16 часов. В зоне отключения горячего водоснабжения будут 12 домов. Тепло отключать не потребуется, — сообщили в пресс-службе СГК.

В компании уточнили, что воду перекроют только завтра, чтобы сегодня у жителей было горячее водоснабжение.

Напомним, что сегодня в СГК сообщили о том, что завтра более чем в 100 домах отключат отопление. Рассказываем, на каких улицах они находятся.

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Ленинский районСГКтрубы
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