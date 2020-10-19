На Титова раскопали трубы — теперь там безостановочно льётся вода. И её не выключат до завтра

В Новосибирске без остановки льётся вода из раскопанных труб
Утром 19 октября на улице Титова в Ленинском районе раскопали трубы. Один из местных жителей заметил, что из них постоянно льётся вода. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, какие работы там проводят.
— Вода бежит, хлещет, никого нет. Никто не отключает, — сообщил в редакцию местный житель Валерий Сараев.
Видео: читатель НГС Валерий Сараев
В СГК сообщили, что трубы раскопали для того, чтобы устранить дефект на внутриквартальной теплотрассе на улице Титова.
— Устранение запланировано на завтра в период с 10 до
В компании уточнили, что воду перекроют только завтра, чтобы сегодня у жителей было горячее водоснабжение.
Напомним, что сегодня в СГК сообщили о том, что завтра более чем в