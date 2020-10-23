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В Ленинском районе без отопления остались два детских сада, школа и несколько многоэтажек

Тепло должно вернуться только завтра днем

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На участке теплотрассы ведутся ремонтные работы

На участке теплотрассы ведутся ремонтные работы

В Ленинском районе без отопления остались школа и два садика

Вечером в четверг, 22 октября, в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение теплоснабжения. В результате без отопления осталось 18 зданий.

По данным портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:10 из-за замены запорной арматуры на участке около дома по адресу улица Тульская, 270/1. Без отопления остались многоквартирные дома по улицам Станиславского, Ударной, Тульской, в том числе два детских сада (№ 331 и 432) и средняя школа № 187. Работы планируется завершить в 13:00 в пятницу, 23 октября.

Отключение произошло в 19:10

Отключение произошло в 19:10

В пресс-службе СГК пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

В начале недели более сотни домов в Заельцовском районе остались без отопления и горячей воды.

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аварийное отключениеотопление
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