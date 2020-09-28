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17% домов Новосибирска ещё не подключены к отоплению. В СГК сказали, когда они дождутся тепла

У коммунальщиков остался один день

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Обогреватель — неотъемлемая часть интерьера в период, когда на улице уже холодно, но отопление ещё не включили

Обогреватель — неотъемлемая часть интерьера в период, когда на улице уже холодно, но отопление ещё не включили

К вечеру вторника, 29 сентября, тепло должно прийти в оставшиеся 17% домов Новосибирска. Об этом сообщили в СГК. За один день коммунальщикам предстоит подключить к отоплению 1220 жилых домов.

По состоянию на 28 сентября, к системам теплоснабжения подключены 83% многоквартирных домов города (5958), 98% медучреждений (325), 96% детсадов и школ (603).

На завершающем этапе, в среду и четверг, 30 сентября и 1 октября, к отоплению подключат объекты культуры, институты и оставшиеся учреждения во всех районах города.

«Практически завершили и замену трубопроводов. Подрядчики выполнили 85% программы капитального ремонта на десяти участках теплотрасс общей протяжённостью 5 км. Сейчас работы уже на финальном этапе и не влияют на теплоснабжение горожан», — заверили в СГК.

Отопительный сезон 2020/2021 стартовал в Новосибирске 22 сентября. Однако затем в СГК заявили, что тепло в дома на 24 улицах подключат позднее, чем обещали. Держите на всякий случай инструкцию, куда звонить, если тепло в ваш дом так и не пришло.

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