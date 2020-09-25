Отопление задерживается: СГК перенесла сроки подачи тепла на некоторые улицы. Проверьте свой адрес

СГК в Новосибирске перенесла сроки подачи отопления
Отопление на 24 улицы Новосибирска дадут на день-два позже, чем обещали. Об этом предупредили в пресс-службе СГК. Изменения касаются некоторых домов, которые относятся к ТЭЦ-2.
— Технически мы готовы были подать теплоноситель в трубопроводы станции в запланированный срок — с 25 сентября, но приняли решение не рисковать, — рассказали в СГК.
С 25 сентября подключение отопления перенесли на 27 сентября на улицах: Инская, Серебренниковская, Революции, Коммунистическая, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Свердлова, Октябрьская, Чаплыгина от Революции до Советской, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская до улицы Каменской.
С 26 на 27 сентября перенесли подачу тепла на улицах: Советская, Вокзальная магистраль, Чаплыгина от улицы Советской до Красного проспекта, Обская, Большевистская, Зыряновская, Якушева, Декабристов до улицы Восход, Сакко и Ванцетти, Нижегородская до улицы Бориса Богаткова, Садовая.
В СГК подчеркнули, что сейчас по заказу администрации города реконструируют сеть для строительства развязки к Ледовой арене. На днях строители установили опоры на теплосети. Для того, чтобы бетон стал прочным, потребовалось несколько дней. 25 сентября анализ показал, что опоры выдержат нагрузку, и СГК начала подачу тепла.
— В настоящее время идет заполнение сетей, за этим последует прогрев трубопроводов и включение циркуляции. На этот процесс уйдёт примерно 35 часов, — пояснили коммунальщики.
Полный график подключения домов к теплосетям в отопительном сезоне 2020/2021 смотрите здесь.
Если вопреки графику батареи всё ещё холодные — читайте нашу инструкцию, куда звонить жителям Новосибирска, если дома нет отопления.