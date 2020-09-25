Отопление задерживается: СГК перенесла сроки подачи тепла на некоторые улицы. Проверьте свой адрес

Отопление на 24 улицы Новосибирска дадут на день-два позже, чем обещали. Об этом предупредили в пресс-службе СГК. Изменения касаются некоторых домов, которые относятся к ТЭЦ-2.



— Технически мы готовы были подать теплоноситель в трубопроводы станции в запланированный срок — с 25 сентября, но приняли решение не рисковать, — рассказали в СГК.

С 25 сентября подключение отопления перенесли на 27 сентября на улицах: Инская, Серебренниковская, Революции, Коммунистическая, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Свердлова, Октябрьская, Чаплыгина от Революции до Советской, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская до улицы Каменской.